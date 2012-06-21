В Ізраїлі археологи вперше показали золоті артефакти віком 1000 років, які знайшли під час проведення розкопок у Рамлі.

Як повідомляє Управління старовини Ізраїлю, розкопки в Рамлі розпочали ще в 2006 році. Вони проводилися археологами на чолі з Олександром Онном. Археологи розкопали залишки безлічі будинків і торгових крамниць, які відносяться до раннього ісламського періоду.

Найцікавіші знахідки знайшли саме при вивченні руїн древніх торгових будівель. В одній з них знайшли справжній скарб – археологи натрапили на невеликий керамічний глечик, який був наповнений золотими динарами.

Як встановили експерти, ці монети карбувалися протягом декількох століть, в період з VIII по XI століття нашої ери. Відповідно, сам скарб був датований найбільш пізньою з цих монет, тобто вважається, що золоті монети заховали у XI столітті.

Ще один невеликий скарб дослідники виявили в сусідній крамниці. Він складався з ювелірних виробів – трьох золотих і шість срібних браслетів. Уже визначено, що ці прикраси також відносяться до періоду правління династії Фатімідів, вони датовані тим же XI століттям.

Експерти відзначають, що цей скарб «відображає багатство і пишність срібних і золотих прикрас того періоду». Знайдені браслети розрізняються не тільки за формою, а й за технікою виготовлення. Найвишуканішим з них є золотий браслет, прикрашений з обох кінців яскравим квітковим орнаментом.

У центрі цього виробу викарбовано арабський напис з двох слів, які в перекладі означають: «Я бажаю вам повного благословення». Інший цікавий предмет – срібний браслет з невеликою коробочкою, призначеною для зберігання амулета. Ця коробочка прикрашена смужками з квітковим орнаментом і рядками з Корану.

Найбільшими артефактами стали два срібних браслета, вага кожного з яких становить понад 170 грамів. Археологи кажуть, що подібні срібні браслети знаходили й раніше при проведенні розкопок в околицях Храмової гори в Єрусалимі. Що стосується золотих браслетів, то такі вироби того періоду часу в ході археологічних розкопок були знайдені вперше.

Крім того, в торгових крамницях дослідники виявили численні бронзові гирі і ваги, які, ймовірно, активно використовували купці під час торгівлі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»