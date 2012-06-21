Перший зорепад весни – метеорний потік Ліріди – найкраще буде видно в ніч на 23 квітня. За ним можна поспостерігати неозброєним оком протягом декількох днів за умови ясної погоди.
Ліріди в цьому році можна спостерігати протягом кількох днів, але пік зорепаду припаде на ніч з 22 на 23 квітня, коли за годину можна побачити до 20 «падаючих зірок». Це, звичайно, не найяскравіший зорепад на рік, але по-справжньому видовищний метеорний потік доведеться чекати до серпня, коли в небі засяють Персеїди, – кажуть астрономи.
Вони радять запастися спальником або розкладачкою і виїхати в ці в ці дні за місто. Щоб побачити Ліріди, необхідно лягти ногами на північ.
Метеорний потік, названий на честь сузір'я Ліри, щорічно можна спостерігати в квітні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»