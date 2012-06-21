Сєвєродонецьке вище професійне училище подає приклад усій системі в організації доступності навчання для маломобільних груп населення. Зараз в училищі для зручного пересування на вході в учбові корпуси фахівці змонтували два металевих пандуси, перила. Передбачений і захист від дощу. Щоправда, такий підхід до створення умов для навчання особливих учнів – поки єдиний приклад на Луганщині.
Але, за словами директора обласного Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Володимира Артюшенка, більшість професійно-технічних навчальних закладів підвищують рівень якості освіти та матеріально-технічного оснащення. В області успішно впроваджується та розширюється форма навчання, за якою до 70% учбового часу відводиться для опановування практики, і це добре позначається на співпраці навчального закладу та промислових підприємств.
Зокрема, місцеві підприємства підтримали запровадження у вищому професійному училищі №92 м. Сєвєродонецька навчання з професії «Кухар», і передали на баланс навчального закладу устаткування на суму 15 тисяч гривень. «Озброєні» новими навичками учні під час виробничої практики заробили 16,5 тисяч гривень. За результатом такої співпраці викладачі зафіксували підвищення рівня навчальних досягнень учнів на 35%.
«У новому навчальному році цей експеримент буде поширено ще на 6 закладів профтехосвіти Луганської області, а також буде долучено ще 5 професій: «Кравець», «Маляр-штукатур», «Облицювальник-плиточник», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Електрогазозварник»,–зазначив Володимир Артюшенко.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»