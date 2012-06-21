Правоохоронці Донеччини затримали місцевого жителя, який займався сумнівним підприємництвом – налагодив збут вибухових речовин через інтернет. У підозрюваного вилучили 45 кілограмів пороху іноземного виробництва вже розфасованого для продажу.
Перевіряючи інформацію про збут на території прифронтового краю пороху, який використовують підпільні зброярі для виготовлення набоїв, співробітники карного розшуку та прокуратури невдовзі вийшли на слід і «вирахували» нелегального торговця - 32-річного мешканця Лиману. З’ясувалося, що чоловік займався незаконним небезпечним промислом вже майже рік і за цей час встиг зайняти помітне місце серед крупних ділків на підпільному ринку. Вдалося також встановити, що порох іноземного виробництва потрапляв на територію Донбасу незаконним шляхом. Замовлення на вибухову речовину зловмисник приймав через соціальні мережі, а передавав товар покупцям, використовуючи службу кур’єрської доставки. Один кілограм вибухівки оцінили у тисячу гривень.
У ході спеціальної операції оперативники затримали підозрюваного і перкрили канал поставки пороху з-за меж України. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1. ст. 263. КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), триває досудове розслідування. Нелегальному торговцю порохом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.