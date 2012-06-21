Дорогі громадяни!

Ми вийшли з локдауну, у нашій країні завершився посилений карантин. Я хочу, по-перше, привітати всіх нас, а по-друге, подякувати кожному.

Разом з вами завдяки свідомості, уважності та дисципліні ми змогли досягти гарних результатів.

Найперше, на відміну від багатьох європейських країн, після зимових свят у нас не сталося спалаху інфекції. І це найголовніше. Більш того, за час локдауну одужалих було більше, ніж захворілих. Крім того, ми ввели 14 тисяч додаткових ліжок. Загалом сьогодні їх майже 70 тисяч. 70% з них вільні. А понад 80% ліжко-місць у країні забезпечено киснем.

Можна констатувати, що цей локдаун виправдав себе, і що важливо, він був достатньо коротким за часом і достатньо ліберальним, якщо порівнювати з іншими країнами Європи. Ми не закривали міста, діяв громадський транспорт, не було режиму надзвичайного стану або комендантської години.

Також майже пів мільйона українців отримали пряму допомогу на суму 8 тисяч гривень. Загалом було виплачено понад 3,6 мільярда гривень. Уперше в історії незалежної України у період кризи були спрямовані гроші на допомогу підприємцям та їхнім працівникам.

І не менш важливо: в нас є хороші новини щодо вакцини проти СOVID-19. Уже в лютому почнеться вакцинація. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде мільйон доз вакцини — перший мільйон — від провідної міжнародної компанії. Деталі зможемо озвучити найближчим часом.

У підсумку можу сказати, що ситуація є стабільною, контрольованою й не такою загрозливою, як навесні. Ми змогли у кілька разів зменшити кількість захворілих порівняно з періодом щоденних антирекордів. Але, будь ласка, давайте не розслаблятися. Завершення локдауну не означає завершення війни з COVID-19. Дуже вас прошу: продовжуйте дотримуватись правил безпеки. Носіть маски, дезінфікуйте руки, тримайте дистанцію. А за наявності симптомів звертайтеся до сімейного лікаря.

Знаєте, сьогодні мені дуже часто бажали міцного здоров’я. Я ж хочу побажати міцного здоров’я всім вам, дорогі громадяни України. Усім хорошого імунітету і 36,6.

Бережімо себе, бережімо своїх рідних, бережімо нашу Україну!