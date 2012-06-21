Бельгійська влада планує прищепити щонайменше 70% 11-мільйонного населення країни до початку вересня. Такі цифри закладено в національну стратегію вакцинування, оприлюднену у Брюсселі наприкінці минулого тижня. За словами міністра охорони здоров’я Бельгії Франка Ванденбруке, у вересні країна зможе «повернутися до нормального життя».

Перші щеплення було зроблено наприкінці грудня мешканцям будинку для людей похилого віку. Відтоді темпи вакцинації у країні, як і скрізь у ЄС, уповільнилися, оскільки виробничі потужності заводу Pfizer не встигали з великим обсягом замовлення. Проте на початку січня в ЄС було схвалено до використання вакцину компанії Mоderna, що дало змогу національним урядам країн-членів ЄС пришвидшити теми вакцинації.

Наприкінці січня бельгійська влада планує розпочати мас ову вакцинацію всіх медичних працівників. З березня — літніх людей, старших за 65 років, і тих, хто через хронічні хвороби перебуває у зоні високого ризику захворіти на коронавірусну недугу у важкій формі. У квітні черга дійде до працівників життєво важливих професій. У документі не наведено переліку таких професій, але серед них майже напевне будуть поліцейські, вчителі й пожежники.

Імунізація решти населення проти коронавірусу почнеться з червня і завершиться до вересня. Уряд перейде до щеплення дітей після офіційного завершення імунізації дорослого населення. У межах національної стратегії у всій країні буде відкрито 200 центрів з вакцинації.

Бельгія замовила 5 мільйонів доз вакцини від біотехнологічної фірми Pfizer/BioNTech, 2 мільйони — від Mоderna, 7,5 мільйона — від AstraZeneca, по 5 мільйонів — Johnson&Johnson та CureVac. Лише перші дві вакцини офіційно схвалено в ЄС.

Щоб громадськість могла стежити за процесом імунізації, в Бельгії створять ресурс із назвою «барометр вакцинації». Кожен охочий зможе дізнатися про кількість уже вакцинованих людей, доз вакцини, доправленої у країну, побачити, коли завершується одна фаза вакцинації й починається наступна.

«Барометр вакцинації» мотивуватиме населення дотримуватися правил щеплень та показуватиме загальну ситуацію у країні», — вважає вірусолог П’єр ван Дамм.

Проте експерти не хочуть, щоб люди сприйняли «барометр вакцинації» як переконання, що провакциновані громадяни можуть не дотримуватися обмежувальних заходів і робити що заманеться.

«У Бельгії громадяни з великою повагою ставляться до умов локдауну. Ця повага має зберігатися, доки вакцинацію не буде завершено», — наголосив П’єр ван Дамм.