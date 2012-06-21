Напередодні свята Світлого Христового Воскресіння у Сумській муніципальній галереї відкрилася виставка сучасного іконопису, в експозиції якої роботи місцевих майстрів. Це вже третій вернісаж, яким вони звітують перед земляками, пропонуючи їм поринути у чарівний духовний світ ікон.
Суми належать до міст, де традиції іконопису мають глибоке коріння. В обласному центрі функціонують Свято-Троїцька іконописна майстерня та студія, де навчають академічного і канонічного стилю письма, знайомлять з історією та основами писання ікон.
Виставка працюватиме до 5 травня, щоб її змогли відвідати якомога більше сумчан та гостей міста.