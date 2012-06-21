На сайті Китайського центру сертифікації телекомунікаційного обладнання (TENAA) з'явилася інформація про новий смартфон Vivo середнього рівня, який має кодову назву V1921A.
Апарат оснащений дисплеєм AMOLED розміром 6,38 дюйма по діагоналі. Застосована панель формату Full HD + з роздільною здатністю 2340 × 1080 пікселів. Дактилоскопічний сканер інтегрований в ділянку екрану.
У задній частині смартфона встановлено тримодульну основну камеру, але дозвільна здатність датчиків не розголошується. Пристрій має розміри 159,53 × 75,23 × 8,13 мм і важить приблизно 189,6 грама.
У смартфоні задіяно процесор з тактовою частотою 2,3 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті складає 6 Гбайт або 8 Гбайт (в залежності від модифікації), місткість флеш-накопичувача –64 Гбайт, 128 Гбайт або 256 Гбайт.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»