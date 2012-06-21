Компанія Apple представила ноутбуки з екранами на 13 і 14 дюймів ще в травні, але в мережі з'явилася інформація про нове покоління.
У новинки інша ціна і характеристики. Передбачається, що дисплей нового MacBook Pro не матиме рамок і його діагональ складе 16 дюймів. Представлені в травні ноутбуки відрізнялися від минулого покоління поліпшеною клавіатурою і новими процесорами. Варто зауважити, що оновлення торкнулися тільки моделей з сенсорною панеллю, про новий ноутбук точних відомостей немає
Поява нової моделі підтверджує зареєстрованим у базі Федеральної комісії зі зв'язку США пристрою – A2159. Ходять чутки, що в новинки використовуватиметься зарядний пристрій на 3А з напругою 20,3В.
Ймовірно, інсайд є не точним, а інформація про розмір екрану перебільшена, оскільки цього мало для ноутбука з діагоналлю 16 дюймів. Поява нового ноутбука очікується у вересні на щорічному заході від Apple.
Крім того, на черговий презентації представлять нові моделі смартфонів, про дизайн яких, ходить маса чуток.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»