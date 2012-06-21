Прем'єра серійного пікапа Hyundai Santa Cruz, який створять на базі нового Tucson, відбудеться в середині квітня

Компанія Hyundai опублікувала перші офіційні тизери, що дають уявлення про новий серійний пікапі Santa Cruz. Прем'єра автомобіля, який можна назвати однією з найбільш очікуваних моделей південнокорейської марки за останні кілька років, відбудеться 15 квітня.

Зовні серійний Hyundai Santa Cruz буде істотно відрізнятися від однойменного концепт-кара, представленого в 2015 році. Новий автомобіль схожий на кросовер Tucson четвертого покоління, від якого він успадкує незвичайну фронтальну оптику, візуально об'єднану з діодами радіаторних грат, що підсвічуються.

Крім того, Hyundai Santa Cruz розділить з новим Tucson основні вузли і агрегати. Концепт-кар шестирічної давності було оснащений дволітровим 190-сильним турбодизелем, проте в гаму серійної моделі увійдуть чотирициліндрові атмосферні і наддувні бензинові двигуни.

Крім того, пікап може отримати модифікацію з трилітровим шестициліндровим дизельним двигуном, який на кросовері Genesis GV80 розвиває 278 кінських сил. Нарешті, не виключена поява версії з гібридною силовою установкою.

Випуск Hyundai Santa Cruz налагодять на підприємстві в американському штаті Алабама. На ринку США новинка буде конкурувати з Toyota Tacoma і Ford Ranger.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»