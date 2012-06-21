Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
4 травня в Черкасах неподалік центрального ринку невідомий побив блогера Вадима Комарова. Йому завдано тяжких тілесних ушкоджень. Поліція відкрила кримінальне провадження як замах на умисне вбивство. Медики роблять усе можливе, аби врятувати життя постраждалого. Однак, на жаль, ситуація незмінна — він перебуває в тяжкому стані. Лікарі поки що ніяких прогнозів не дають.
В облдержадміністрації обговорили ситуацію з розслідуванням справи Вадима Комарова. Зібрання відбулося за участі першого заступника голови облдержадміністрації Тараса Висоцького, представників правоохоронних органів, громадськості. Як зауважив заступник начальника Слідчого управління ГУНП в Черкаській області Олександр Запорожець, у межах провадження здійснили 7 оглядів місця події, зокрема опрацювали інформацію з понад 100 камер відеоспостереження, допитали більше 1200 осіб. Предмета, яким завдали потерпілому тяжкі ушкодження, експерти поки не встановили. Слідчі дії тривають. Поліція відпрацьовує кілька версій. Перша пов’язана з професійною діяльністю, друга — конфлікт, який міг раптово виникнути.
Цими днями за участі заступника керівника Нацполіції України заслухано стан досудового розслідування кримінального провадження. Під час засідання його учасники надали певні рекомендації, які реалізовуватимуть у ході слідства. Участь в розслідуванні злочину беруть водночас і працівники Управління СБУ в Черкаській області, а також прокуратури.