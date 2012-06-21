Стартапом Aptera був анонсований електромобіль, що не потребує зарядкиі від мережі. У машини всього три колеса, а «харчується» автомобіль за допомогою сонячної енергії.

В електрокарі можуть вміститися лише двоє пасажирів з домашнім улюбленцем. Відзначається, що електромобіль в максимальній комплектації, при повністю зарядженому акумуляторі, забезпечить поїздку, довжиною в 1600 км. Дах новинки по всьому периметру обладнаний сонячними батареями, здатними за день зарядити акумулятор приблизно на 70 км пробігу.

У базовій комплектації передбачена батарея ємністю 25 кіловат-годин, тобто розрахована на 400 км. Що стосується потужності двигуна, він становить 134 к.с., за рахунок чого Aptera може розігнатися за 5,5 секунд до 100 км/год. Крім іншого є моделі на 40 і 60 кВтг, запас ходу яких становить 640 і 960 кілометрів відповідно. Мінімальна вартість електрокара 25 900 доларів, тоді як максимальна - 46 тисяч доларів. Вже зараз на машину можна оформити попереднє замовлення, тоді як перші поставки заплановані на наступний рік.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»