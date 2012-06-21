З потужною камерою, великою батареєю і ціною від 650 євро

Китайська компанія Xiaomi представила сьогодні в рамках великої презентації флагманський смартфон Mi 11 Pro під управлінням операційної системи Android 11 з фірмовою надбудовою MIUI 12.

Апарат обладнаний 6,81-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 3200 × 1440 крапок, частотою оновлення 120 Гц і частотою відгуку сенсорного шару 480 Гц. Для панелі заявлена підтримка HDR10 +. Захист від пошкоджень забезпечує скло Gorilla Glass Victus.

У невеликому отворі в лівому верхньому кутку екрану розташовується 20-мегапіксельна селф-камера. До складу потрійний тильній камери увійшли 1 / 1,12-дюймовий сенсор Samsung ISOCELL GN2 з 50 млн пікселів і системою автофокусування Dual Pixel Pro, 13-мегапіксельний датчик OmniVision і блок з 8-мегапіксельним сенсором OmniVision (з 5-кратним зумом).

«Серце» смартфона – процесор Qualcomm Snapdragon 888, що містить вісім обчислювальних ядер з частотою до 2,84 ГГц, графічний прискорювач Adreno 660 і модем Snapdragon X60 5G.

В арсеналі новинки – адаптери бездротового зв'язку Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2, контролер NFC, порт USB Type-C. Габарити становлять 164,3 × 74,6 × 8,53 мм, вага – 208 г.

За живлення відповідає покращений акумулятор ємністю 5000 мА · год (проти 4600 мА · год у звичайній версії Mi 11). Потужність швидкої дротової і бездротової зарядки досягає 67 Вт. Покупці зможуть вибирати між двома модифікаціями Xiaomi Mi 11 Pro:

♦ 8 Гбайт оперативної пам'яті і флеш-накопичувач місткістю 256 Гбайт – 650 євро;



♦ 12 Гбайт оперативної пам'яті і флеш-накопичувач місткістю 256 Гбайт – 700 євро.



Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»