У мережі показали дизайн Samsung Galaxy S11 +, який відразу став бажаним у користувачів.
Згідно з даними компанії, у телефона буде «повнорозмірний екран з поліпшеним співвідношенням до корпусу». Це означає, що від рамок спробують максимально позбутися. Фронтальна камера у новинки буде у вигляді «плавця», який висувається під кутом з верхньої частини смартфона. На відео користувачі відзначають блиск смартфона: світло неймовірно красиво переливається по скляному корпусі і екрані QHD AMOLED, що виглядає вельми красиво. «Дизайн вийшов дійсно вдалим. Я сподіваюся, що саме так він і буде виглядати у Samsung», – йдеться в коментарі.
Телефон матиме аж чотири камери (48 Мп, 12Мп, 12Мп і 5Мп). Під екраном вмонтують ультразвуковий сканер відбитків пальців. За продуктивність у новинці відповідатиме топовий процесор Snapdragon 855 з 10 Гб оперативної пам'яті. Таку потужність планується підтримувати акумулятором на 4500мАч з можливістю бездротової зарядки.
Телефон представлять вже в лютому 2020 року на конференції WMC2020. Передбачається, що ціна за новий апарат буде в межах $ 950, що є адекватною ціною для флагмана 2020 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»