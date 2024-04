ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 21.09.2020 № АД-465/2020/4411-03

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула матеріали Міністерства економіки України та прийняла рішення від 12.04.2024 № АД-562/2024/441-01, згідно з яким вирішила викласти пункт 2.4 рішення Комісії від 21.09.2020 № АД-465/2020/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки» (зі змінами) у такій редакції:

«2.4. Розмір ставок остаточного антидемпінгового мита на імпорт в Україну товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення, становить:

для експортера Haining Hisener Trade Co., Ltd. (13th Floor; Tower B Jinhui Building, No.486 South Haichang Road, Haining, Zhejiang, China) стосовно експорту товару виробника Hisener Industrial Co., Ltd. (No.1, Gushan Road, Changqiangshan Industrial Park, Ganpu, Haiyan City, 314300, Zhejiang, China) — 32,47 %;

для виробника-експортера Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd. (No. 188, Xihe Street, Xijingtang Village, Jiulonghu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang, China) — 38,37 %;

для інших виробників та експортерів — 67,40 %.

Виробник-експортер має бути одночасно виробником, експортером товару та стороною зовнішньоекономічного контракту, укладеного з резидентами України на поставку товарів в Україну.

Експортер (стосовно експорту товару виробника) має бути одночасно експортером товару та стороною зовнішньоекономічного контракту, укладеного з резидентами України на поставку товарів в Україну».

Рішення Комісії від 12.04.2024 № АД-562/2024/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародноїторгівлі