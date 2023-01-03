В останні дні року, що минає, в Полтаві на території закладу з надання психіатричної допомоги обласної ради триває будівництво першого в місті модульного житлового комплексу для внутрішніх переселенців. Тут демонтують двометровий цегляний паркан, пиляють старі дерева, корчують пні. До нового року підрядник полтавське приватне підприємство «Євроінвест плюс» має завезти на місце будівництва залізобетонні плити, підготувати траншеї для закладення фундаменту, водопровідних мереж і колодязів, змонтувати систему водовідведення тощо. На виконанні будівельних робіт на цьому об’єкті до кінця року запланували освоїти 17 мільйонів гривень.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін пояснив, чому під модульне містечко обрали територію обласного закладу з надання психіатричної допомоги.

«Ми розглядали інші варіанти, але зупинилися на цьому. Тут велика вільна територія, куди ми зробили окремий в’їзд, щоб люди не відчували, що вони в лікарні. Є змога для енергозабезпечення опалення та потужності для водовідведення і водопостачання.

За перші два квартали 2023 року виконавець робіт має облаштувати вуличне освітлення і тротуари, зробити ремонт доріг та бетонні фундаменти, придбати альтанки для відпочинку, дитячу гірку, каруселі, гойдалки, пісочницю, лавки, стіл, контейнер для побутових відходів. Ще планують облаштувати велостоянку, зробити газон, встановити новий паркан, ворота, хвіртки.

У грудні психіатрична лікарня та департамент будівництва Полтавської ОВА уклали договір про технічний нагляд за ремонтом території медичного закладу для встановлення житлових корпусів. Майбутнє модульне містечко складатиметься з будинків виробництва Польщі та Великої Британії й матиме площу 6500 квадратних метрів. А житимуть у ньому понад 500 осіб. У містечку облаштують стоянку на майже 80 автомобілів, дитячий майданчик, місце для відпочинку й вуличне освітлення.

Згідно з проєктними документами, планують встановити шість модульних одноповерхових корпусів, які укомплектують меблями та побутовою технікою. У корпуси можуть заселити переселенців, які нині мешкають у дитячих садочках та школах Полтави.

«Разом з органами місцевого самоврядування буде створено комісію, яка визначить категорії переселенців, яких заселять у модульне містечко», — розповів Дмитро Лунін.

Щоб встановити модульні будинки, на території закладу демонтують недобудований спортивний майданчик, за спорудження якого з обласного бюджету заплатили понад мільйон гривень. Монтаж модульного містечка мають розпочати у січні. За документами тендера у Prozorro, загальна вартість будівельних та монтажних робіт становитиме понад 34 мільйони гривень. Із них майже 32,5 мільйона витратять на підготовчі роботи. Благоустрій обійдеться області приблизно в 1,7 мільйона гривень. Фінансуватимуть з обласного бюджету, термін виконання робіт — до 30 червня 2023 року.

У матеріалі «Подайте руку допомоги цим людям!» («УК» №219 за 12 жовтня) ми вже повідомляли, що Білицька територіальна громада Полтавського району уклала договір з харківськими підприємцями та громадською волонтерською організацією на зведення в селищі міського типу Білики десяти модульних будиночків для переселенців. Це повідомив голова громади Микола Скрильник.

За його словами, партнери зобов’язалися встановити ці будиночки та фінансувати проєкт, а громада — надати земельну ділянку і доступ до комунікацій. Під житловий комплекс відвели 0,5 гектара землі в центрі селища. Підвели воду, газ, каналізацію. Місце дуже зручне для проживання. Поряд лікарня, школа, дитячі садочки.

Поки що харків’яни виготовили один будиночок площею 14,5 квадратного метра. Його повністю укомплектовано, є обігрів, санвузол, кухня, електрика. Таке житло розраховане на сім’ю із чотирьох осіб: двох дорослих і двох дітей. Ціна будиночка — до 500 тисяч гривень з урахуванням логістики і можливостей громади.

Харківські підприємці, які піклуються про комфортне проживання переселенців у Біликах, цим селищем не обмежуються. Планують зводити модульні будиночки й для інших громад. Тепер у них є змога будувати три модульні будинки на місяць, а в майбутньому — до десяти.

На Полтавщині не планували споруджувати модульні будинки для переселенців. На брифінгу Дмитро Лунін зазначав: «Не плануємо будувати модульні містечка в області. Якщо держава забезпечить нас модульними блоками, зможемо організувати їх встановлення».

Тут перевагу надають капітальному будівництву. У Полтаві, можливо, наступного року збудують багатоквартирні житлові будинки на вулицях Лазурній, Остапа Вишні та Олеся Гончара. Там переселенцям буде надано 2000 квартир загальною площею 100 тисяч квадратних метрів.

Крім Полтави, житло для внутрішніх переселенців планують звести у Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях. Це будуть будинки заввишки не більш як чотири поверхи. Коштів з місцевих бюджетів та від приватних організацій не залучатимуть. Обласна військова адміністрація планує закупити для переселенців 500 квартир у вже споруджених будинках.

Майбутнє модульне містечко на території КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради» складатиметься з будинків виробництва Польщі та Великої Британії. Фото з сайту poltava.to