А вже з лютого люди віком 60+ і люди з інвалідністю І і ІІ груп зможуть сплатити за комунальні послуги через «єПідтримку»

Нині Україна відчуває безпрецедентну підтримку в політичний, безпековій та економічній площинах від міжнародної спільноти. За два останні тижні нас відвідала велика кількість іноземних делегацій. Чекаємо ще на візити інших наших друзів і партнерів. Ми цінуємо це і вдячні за надання фінансової та оборонної підтримки, за непохитну позицію в обстоюванні суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

На черговому засіданні уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що міжнародні партнери вже спрямували в Україну військову допомогу орієнтовно на 1,5 мільярда доларів, ще частина країн розглядає таку можливість.

Утім, сильна обороноздатність неможлива без стабільної та розвиненої економіки. Цьому сприяють угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною, підписана днями, а також макрофінансова допомога від Франції на 1,2 мільярда євро.

«Ми продовжуємо посилювати Україну ізсередини, зокрема це стосується розвитку сервісів і державних послуг, більшість із яких вже можна отримати онлайн. Бо що більше електронних сервісів, то менше можливостей для зловживань і корупції», — зазначив очільник уряду.

Днями відбувся «Дія. Саміт», де було представлено нові електронні послуги: зміна місця реєстрації, можливість отримання довідки про несудимість, передача техпаспорта автомобіля в «Дії» тощо. Анонсовано нову масштабну програму, яка ще більше наблизить цифрові послуги до людей: всі вакциновані українці віком 60+ зможуть безоплатно отримати сучасний смартфон і пільговий тариф на інтернет.

Розширюється і програма «єПідтримка». Уряд затвердив зміни до неї, які передбачають надання 500 гривень за бустерну вакцинацію. Вони набудуть чинності з 14 березня 2022 року. У межах цієї програми українці віком 60+ і особи з інвалідністю І та ІІ груп зможуть використати ковідні кошти на придбання ліків та оплату послуг ЖКГ вже в лютому.

Ще одним рішенням Кабінет Міністрів збільшив з чотирьох до дев’яти місяців термін використання тисячі гривень за «єПідтримкою».

Посвідчення УБД — у «Дії»

Затверджено й не менш важливі зміни у галузі цифровізації для ветеранів. «Люди, які мають посвідчення учасника бойових дій або постраждалого учасника Революції Гідності, зможуть отримати його в «Дії». Електронне посвідчення можна буде використовувати як аналог відповідного документа у формі паперової книжечки», — повідомив глава уряду.

Триває вдосконалення нормативно-правової бази для збільшення кількості електронних послуг в охороні здоров’я. Уже впроваджено Єдину електронну медичну картку, формування й наповнення якої реалізують усі підключені до системи надавачі медпослуг. Це забезпечує консолідацію інформації про пацієнта.

Досі не врегульованим залишалося питання інформатизації системи реабілітації. Тож уряд затвердив рішення про інтеграцію послуг з реабілітації в електронну систему.

Не оминув увагою Прем’єр і ситуацію з пандемією: «За минулий тиждень зареєстровано майже 243 тисячі нових хворих, тобто приріст за сім днів сягнув 44%. Тож з 11 лютого 2022 року «червоний» рівень епіднебезпеки буде запроваджено на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей». Нині 50% дорослого населення України вже вакцинувалося від COVID-19, а кожен другий отримав принаймні одну дозу щеплення.

З урахуванням пропозицій МВС, Мінекономіки, Мін’юсту уряд визначив кандидатів до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро. Далі буде внесено відповідний проєкт рішення уряду для його розгляду на засіданні Кабміну.

Очільник уряду нагадав, що в Пекіні тривають зимові Олімпійські ігри, де Україну представляють 45 спортсменів у 12 видах спорту. Частина з них вже показала гарні результати, цього чекаємо і від решти. Денис Шмигаль побажав їм успіхів в обстоюванні честі України на цих змаганнях.

«Ми розуміємо, відзнака спортивних досягнень має важливе значення, тому уряд пропонує призначити 19 стипендій видатним спортсменам України з олімпійських видів спорту та їхнім тренерам. Окрім того, з 1 квітня 2022 року пропонуємо призначити 50 стипендій Президента видатним спортсменам з неолімпійських видів спорту, які посіли І—ІІІ місця на міжнародних змаганнях», — сказав глава уряду.

Наприкінці засідання, відповідаючи на запитання народних депутатів по відеозв’язку, Денис Шмигаль повідомив, що днями Кабінет Міністрів презентує свої напрацювання щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. «Зараз ми завершуємо роботу над урядовими пропозиціями та пропозиціями від народних депутатів із цього питання. Усе це комплексно буде презентовано найближчими днями», — запевнив очільник уряду.

Урядові рішення

Без обговорення уряд ухвалив рішення про заборону надавати кошти за програмами державної підтримки сільгосптоваровиробникам, до яких застосовуються економічні санкції.

Кабінет Міністрів врегулював питання використання коштів бюджетної програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями». Відповідно до неї, 489,5 мільйона гривень буде використано на закупівлю лабораторного обладнання, необхідного для проведення мікробіологічних, хімічних і фізичних досліджень. Ще 13,7 мільйона гривень спрямують на закупівлю послуг медико-психосоціального супроводу пацієнтів із чутливим і мультирезистентним туберкульозом.