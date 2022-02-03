У межах програми Президента України «Велике будівництво» торік на Сумщині збудовано і відновлено важливі об’єкти соціальної сфери

Завдяки програмі «Велике будівництво» минулий рік для Сумщини як адміністративно-територіальної одиниці чи не вперше за всю історію минув під знаком докорінного оновлення і трансформації. На цьому наголосив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, підсумовуючи торішні здобутки у різних галузях.

Загалом зведено та реконструйовано 21 об’єкт, з-поміж яких два дитсадки, два стадіони, по шість сільських амбулаторій та приймальних відділень, три медичні заклади, спортмайданчик. А в Сумах встановили новий флагшток з найбільшим в області Державним прапором України, піднятим у переддень Незалежності, і тепер він майорить на висоті 51 метр біля фонтана «Садко». Будівництво фінансують з різних джерел, зокрема Державного фонду регіонального розвитку, державного, обласного, місцевих бюджетів.

Першочергова увага медицині

У галузі охорони здоров’я реалізовано чи не найбільше проєктів. І це закономірно в умовах пандемії. Завдяки «Великому будівництву» реконструйовано три медичні заклади, відновлено шість амбулаторій, добудовано шість приймальних відділень, для оновлення матеріально-технічної бази закуплено шість рентгенапаратів, п’ять комп’ютерних томографів, шість апаратів УЗД, ангіограф, інше обладнання. Капітально відремонтовано понад 5 тисяч квадратних метрів головного корпусу обласного онкологічного диспансеру, Воронізьку амбулаторію Шосткинського району, завершено другу чергу будівництва обласної клінічної лікарні. Загальна кошторисна вартість трьох об’єктів становить майже 100 мільйонів гривень.

Упродовж року із семи приймальних відділень опорних лікарень добудовано шість, для п’яти закуплено комп’ютерні томографи. Такі відділення вже приймають пацієнтів у Сумській обласній, Сумській міській центральній, а також у лікарнях Ромен, Охтирки, Шостки та Конотопа. У цих відділеннях облаштовано кабінети ендоскопії, бронхоскопії, ультра­звукової діагностики, комп’ютерної діагностики, лабораторії, встановлено стаціонарні ліжка.

Свого часу область мала шість проблемних амбулаторій, де з різних причин роботи не вели і шансів добудувати об’єкти були примарними. Зокрема, в селах Андріяшівка Роменського, Чернеча Слобода Конотопського, селищі Угроїди Сумського, Мала Павлівка, Кардашівка та Корабельське Охтирського районів. Уже всі їх добудовано, вони готові прийняти пацієнтів. Для цього з державного бюджету надано 20,2 та місцевого — 4,3 мільйона гривень.

Казкові дитсадки

Незабаром у Сумах у 12-му мікрорайоні буде введено в експлуатацію унікальний дитячий садок «Світлячок» з басейном, розрахований на 160 малюків і зведений за новітньою технологією із сучасних енергоощадних матеріалів. Ще задовго до його відкриття чимало батьків виявили бажання записати дітей саме до цього дошкільного закладу. Так само, як і до капітально відремонтованої шосткинської «Казки», яка в першому кварталі цього року прийме маленьких відвідувачів. Будівельники здали під ключ об’єкт кошторисною вартістю понад 14 мільйонів гривень, щоб юні жителі поліського міста мали всі умови для повноцінного навчання і комфортного відпочинку.

Спорт як запорука здоров’я

Сумщина традиційно вважається регіоном спортивної слави, адже чимало уродженців краю відомі досягненнями не тільки в Україні, а й Європі та світі. З-поміж них легкоатлети Володимир Куц, Володимир Голубничий, байдарочник Олександр Шапаренко, важкоатлет Леонід Жаботинський, біатлоністи Олена Петрова, сестри Валя і Віта Семеренки, боксер Тарас Шелестюк та чимало інших. Тому в області розбудові спортивної інфраструктури надають особливу увагу. Торік збудовано та реконструйовано два стадіони, 38 активних парків, спортивний майданчик.

Зокрема, чудовий подарунок отримали шанувальники здорового способу життя села Попівка Конотопського району, де на території місцевого навчально-виховного комплексу спорудили спортивний майданчик із футбольним полем зі штучним покриттям.

Особлива гордість — реконструйований красень-стадіон площею майже 27 тисяч квадратних метрів у Тростянці, який буде введено в експлуатацію найближчим часом. Загальна кошторисна вартість об’єкта становить майже 55 мільйонів гривень.

Загалом Тростянець поступово стає спортивним центром краю. Саме в цьому місті до кінця 2023 року буде реалізовано спецпроєкт із будівництва спортивно-оздоровчого комплексу загальною кошторисною вартістю 300 мільйонів гривень, який стане окрасою області та України. Таких комплексів кілька в Європі, що додає йому значущості і спортивної цінності. Левова частка фінансування — субвенція з державного бюджету місцевим на розвиток спортивної інфраструктури та кошти міського бюджету.

А у Глухові у грудні на стадіоні «Дружба» завершили капітальний ремонт лижної ролерної траси та асфальтного покриття. Відтепер лижники, біатлоністи, шанувальники інших видів спорту мають усі умови для повноцінних тренувань, проведення змагань різного рівня, а прихильники здорового способу життя з користю для здоров’я проводитимуть вільний час.

І переходи відремонтували

Результативно попрацювали дорожники та мостобудівники, які загалом відремонтували майже 300 кілометрів доріг державного значення, збудували та оновили 17 мостів та переходів, облаштували два майданчики для зважування автотранспорту. У транспортному коридорі Київ — Суми — Харків полагодили дорожній відрізок протяжністю 58,2 кілометра. Завершено ремонт ділянок на державних дорогах Київ — Юнаківка, Суми — Полтава, Батурин — Суми, Кролевець — Пирятин, КПП «Миколаївка» — КПП «Катеринівка». Капітально відремонтовано мостові переходи на автомобільних дорогах від КПП «Миколаївка» до КПП «Катеринівка» через Семенівку, Новгород-Сіверський, Глухів, а також від КПП «Рижівка» до села Лантратівка Охтирського району.

Важливий фінансовий аспект: порівняно з 2019 роком середня вартість ремонту кілометра доріг становила 17,6 мільйона гривень, або на 15,3% дешевше. Цього досягнуто завдяки багатьом чинникам, з-поміж яких широке використання спеціалізованої енергоефективної техніки, дорожніх матеріалів власного виробництва, застосування новітніх технологій тощо.

Як підсумував Дмитро Живицький, Сумщина й надалі оновлюватиметься і розвиватиметься. У планах масштабні будівельні проєкти, завдяки реалізації яких життя місцевої громади стане комфортнішим і заможнішим.