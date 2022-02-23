Визнавши незалежність маріонеткових утворень «Л/ДНР» і доручивши дипломатичному відомству провести переговори про встановлення дипвідносин з «ДНР» і «ЛНР», президент РФ Путін укотре підтвердив свої неадекватні наміри продовжувати підривати суверенітет, територіальну цілісність України та безпеку у світі.

Таке рішення похоронить мінські угоди. Сполучені Штати погодилися з тим, що такий крок Кремля означає цілковиту відмову російського уряду від зобов’язань за мінськими угодами, які окреслюють процес повної політичної, соціальної та економічної реінтеграції тих частин українського Донбасу, які з 2014 року контролюють керовані Росією сили й політичні посіпаки.

Отож те, що Володимир Путін неодноразово наголошував, що виступає за дотримання мінських домовленостей (а там ідеться, що тимчасово не підконтрольні території Донбасу — невіддільна частина України), виявилося черговою брехнею господаря Кремля.

Будуть санкції

На такі дестабілізаційні дії РФ президент США Джо Байден відреагував указом про блокування майна певних осіб і заборону певних угод. У документі вказано, що заяви керівництва РФ про визнання незалежності так званих

Л/ДНР суперечать зобов’язанням Росії за мінськими домовленостями і загрожують миру, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності України, що становить надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.

Через це накладено заборону на нові інвестиції в так звані Л/ДНР з боку будь-якої особи у США, на експорт, реекспорт, продаж і постачання будь-яких товарів на ці території, на будь-які фінансові або гарантійні операції з американського боку. Крім того, блокується майно та інтереси всіх осіб, які вестимуть діяльність на окупованих територіях або здійснюватимуть матеріальну допомогу чи іншу підтримку особам, котрі перебувають під санкціями. Заборонено будь-які трансакції, що порушують обмеження за цим указом, каратиметься й змова для обходу таких заборон. Запроваджено візові санкції проти осіб, визначених указом, повідомляє Укрінформ.

У Білому домі зазначили, що ці санкції не з переліку швидких і жорстких економічних заходів, які США готові вжити із союзниками та партнерами у відповідь на подальше вторгнення Росії в Україну. Білий дім закликав РФ до негайної деескалації ситуації.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель заявили, що Євросоюз запровадить обмежувальні заходи проти осіб, причетних у Росії до визнання «незалежними утвореннями» окупаційні адміністрації Росії «ЛНР» і «ДНР» на Донбасі.

Президенти ЄК та ЄР якнайрішучіше засуджують це рішення Кремля як грубе порушення міжнародного права й мінських домовленостей. Тому ЄС запровадить санкції проти осіб, причетних до таких незаконних дій.

США та ЄС і надалі координуватимуть свої кроки у відповідь. Президент США Джо Байден обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном російську ескалацію на українському кордоні. Вони заявили, що останній односторонній крок РФ — відверте порушення мінських угод, що не залишиться без відповіді. Лідери трьох країн робитимуть усе можливе для запобігання подальшій ескалації ситуації.

Миротворці по-путінськи

Голова Парламентської асамблеї НАТО Джеррі Конноллі закликав союзників рішуче засудити визнання Росією самопроголошених утворень ОРДЛО й застосувати проти Росії справді болючі й тривалі санкції: «Нікого не можна обдурити евфемізмами. Насправді це бойові військові підрозділи Росії окупували суверенну територію України».

Після того як Кремль визнав незалежність так званих ДНР і ЛНР, з українського питання відбулося термінове засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй, під час якого більшість країн різко виступили проти дій російської сторони.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що рішення РФ не відповідає принципам Статуту ООН і він серйозно стурбований рішенням РФ про статус деяких районів Донецької та Луганської областей України. Він закликав до мирного врегулювання конфлікту відповідно до мінських угод, схвалених Радою безпеки.

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд сказала, що очільник РФ розірвав на шматки мінські угоди щодо Донбасу і на розірванні цих домовленостей не зупиниться. Пост­пред США так висловилася про розміщення на Донбасі «миротворців» РФ: «Путін заявив, що розмістить російські війська в цих регіонах. Він назвав їх миротворцями. Це нонсенс. Ми знаємо, хто вони насправді».

Президент Франції Еммануель Макрон закликав запровадити санкції проти Росії за скоєне й зосередити всі зусилля на забезпеченні негайного припинення бойових дій, захисті цивільних осіб та запобіганні будь-яким діям і заявам, які можуть призвести до подальшої ескалації небезпечної ситуації в Україні та навколо неї.

Постпред Франції при ООН Ніколя де Рів’єр, висловивши стурбованість рішенням РФ направити армію на сепаратистські території під приводом миротворчої діяльності, що стане ще одним нахабним порушенням територіальної цілісності України, підкреслив: Франція разом з європейськими партнерами готує цільові санкції проти тих, хто брав участь в ухваленні РФ незаконного рішення про визнання «Л/ДНР». Він закликав Росію змінити рішення і наголосив, що Франція схвалює стриманість, яку в цих складних обставинах демонструє Україна, висловивши повну солідарність із її народом і урядом.

Постпред Великої Британії при ООН Барбара Вудворд констатувала, що Росія підійшла до небезпечної межі, та закликала РФ відійти від неї. Дипломат додала, що порушення Росією міжнародного права матимуть найсерйозніші наслідки, зокрема економічні.

Постпред Ірландії при ООН Джеральдін Бірн Нейсон, також акцентувавши на тому, що Україна зберегла обличчя, попри численні провокації РФ, закликала РФ негайно вивести з України російські війська і відмовитися від дій, які можуть загострити ситуацію.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця закликав Росію скасувати рішення про визнання псевдореспублік і продовжити переговорний процес. У промові він сказав: «Що станеться далі? Ми хочемо миру, і ми послідовні у своїх діях. Рада безпеки має узгодити чи вирішити, які заходи слід вжити для відновлення миру і безпеки. Від вірусу, поширюваного Кремлем, немає вакцини».

Постпред Росії при ООН Василь Небензя повторив мантру російської пропаганди щодо Донбасу: мовляв, «Донбас перебуває на порозі нової української військової авантюри, Москва допустити цього не може, тому вирішено питання «Л/ДНР». Київ зробив усе, щоб зруйнувати мінські домовленості».

Він укотре повторив фейки й софізми про обстріли частини Донбасу: «Важливо сконцентруватися на тому, як уникнути війни й змусити Україну припинити обстріли «Л/ДНР». РФ відкрита до дипломатії щодо України, але нової бійні на Донбасі не допустить».

Наступ на демократію

Про те, що Грузія підтримує територіальну цілісність України і мир та рішуче засуджує рішення про визнання Росією псевдореспублік «ЛНР» та «ДНР», у твіттері написала президент Грузії Саломе Зурабішвілі. За її словами, Росія повторює сценарій, який призвів до окупації 20% Грузії.

Рішуче засудив визнання Росією незаконних утворень в ОРДЛО і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, наголосивши, що дії РФ порушують суверенітет і територіальну цілісність України. Міністр закордонних справ Йошімаса Хаяші заявив, що Токіо працюватиме з міжнародною спільнотою, зокрема із країнами G7, щоб організувати жорстку відповідь Росії, зокрема санкції. Японія уважно стежитиме за перебігом ситуації й ухвалюватиме конкретні рішення, тісно співпрацюючи з міжнародним співтовариством.

Визнання російською владою маріонеткових утворень «Л/ДНР» — серйозна перешкода на шляху до дипломатичного врегулювання напруженої ситуації. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. За його словами, Італія закликає всі сторони повернутися за стіл переговорів у відповідних форматах, вважаючи, що односторонні ініціативи заважають досягненню стабільності та безпеки в регіоні. Італія перебуває в постійному контакті з європейськими та атлантичними партнерами для координації реакції на рішення РФ.

Туреччина засудила визнання Володимиром Путіним незалежності «Л/ДНР». У турецькому зовнішньополітичному відомстві назвали дії Москви неприйнятними і такими, які Туреччина відкидає. У МЗС країни зазначили, що Туреччина підтримує збереження політичної єдності й територіальної цілісності України, і закликали всі зацікавлені сторони діяти зі здоровим глуздом і дотримуватися міжнародного права.

Міністерство закордонних справ Австралії, засудивши визнання Росією незаконних утворень на захоплених територіях Донецької та Луганської областей України незалежними державами, поінформувало: австралійський уряд тісно співпрацює зі США, Великою Британією, Євросоюзом та іншими урядами у всьому світі, щоб агресія мала серйозні наслідки для Росії, — йдеться про санкції. В Австралії розуміють, що миротворці, яких Росія хоче розмістити на сході України, — аж ніяк не миротворці. В Австралії висловлюють солідарність з Україною і закликають РФ припинити агресію проти свого демократичного сусіда.

Право вільної нації

На тлі напруження безпекової ситуації Київ відвідав Президент Естонської Республіки Алар Каріс. У спільній заяві президенти України та Естонії закликали Росію обрати шлях дипломатії, вжити термінових заходів для деескалації та припинення дестабілізації безпекової ситуації в Україні й навколо неї. Зокрема вивести свої збройні сили з тимчасово окупованих територій України й відвести від українського кордону.

Вони заявили, що визнання Росією так званих донецької та луганської народних республік підтверджує її свідомий односторонній вихід з мінських домовленостей і є явним порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та найсерйознішим ударом по політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого Україна та її партнери активно працюють.

Україна та Естонія й надалі працюватимуть у напрямі об’єднаної та мирної Європи, невід’ємною частиною якої залишається Україна. Вони підтверджують фундаментальне право кожної нації вільно обирати свої заходи безпеки й відкидають будь-які спроби створити лінії розмежування у Європі.

Під час спільної пресконференції Володимир Зеленський говорив, що РФ визнанням незалежності псевдореспублік створює юридичне підґрунтя для подальшої збройної агресії проти нашої держави, порушуючи всі можливі дво- та багатосторонні зобов’язання. Що це новий акт агресії, який потребує негайної рішучої реакції міжнародних партнерів, міжнародного співтовариства. Що саме в Україні нині вирішується майбутнє європейської безпеки. Він порадив іншим країнам зробити висновки із ситуації, в якій через агресію РФ опинилася Україна, і посилювати свою армію заради безпеки.

Україна не вестиме переговорів із ватажками так званих Л/ДНР, бо не розуміє хто це.

Володимир Зеленський подякував сміливим лідерам сміливих держав за те, що нині приїздять в Україну, щоб підтримати її.

Алар Каріс зазначив, що відповіддю на визнання РФ так званих Л/ДНР мають бути санкції. Він переконаний, що двері дипломатії ще не зачинено: «Ми спробуємо продовжити спілкуватися з російською стороною, адже основне питання — якщо Володимирові Путіну байдуже до українців, він має думати про росіян і їхню долю. Це вирішальний момент у європейській історії. Президент Путін відповідатиме перед майбутніми поколіннями за свої насильницькі дії. Європейські та західні лідери мають захистити свої цінності, прихильність до об’єднаної та мирної Європи».

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«Урядового кур’єра»