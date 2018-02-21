А тим часом суспільство вимагає не лише кримінальних проваджень за злочини проти Майдану, а й конкретних судових рішень

Їхні величезні портрети височать над Майданом. Відкриті й щирі обличчя, навічно оповиті небесною блакиттю, нагадують усім нам, якою ціною здобуто перші перемоги Революції гідності. Перші — тому що її досі не завершено. А чотири роки, що минули відтоді, як перші герої окропили своєю кров’ю центр охопленої справедливим протестом столиці, так і не дали відповіді на просте запитання: хто й коли спокутуватиме гріхи за скоєний проти власного народу злочин?

Учорашній, як і багато попередніх днів, було позначено вшануваннями пам’яті співвітчизників, полеглих від куль снайперів. До мармурових табличок уздовж алеї Героїв Небесної Сотні люди несуть букети квітів, стоять схилені в зажурі, мовчки хрестяться, запалюють символічні свічки, згадують, наново переживають… Такі самі акції зі свічками й білими паперовими янголятами відбулися у всіх містах і містечках. Українці ніби промовляють до вищих сил: ми пам’ятаємо й вимагаємо таки покарати винних у трагедії Небесної Сотні.

Розпочали ранок з ушанування загиблих за перспективи нового життя країни й Президент із Прем’єр-міністром. Петро Порошенко першим побував на Інститутській, запалив свічку, згадав добрим словом полеглих: «Герої Небесної Сотні — справжні янголи-охоронці України. Вони віддали найголовніше, що у них було, — свої життя — за кращу долю для нас, назавжди ставши орієнтиром для майбутніх поколінь вільних українців. Герої не вмирають!»

Президент зустрівся і з архітекторами, які працювали над проектом музею. У номінації «Меморіал Героїв Небесної Сотні» міжнародного відкритого архітектурного конкурсу переміг проект, створений українською командою зі Львова, повідомив організатор конкурсу, голова журі Бенджамін Хоссбах. «Проект-переможець — наголошую, що рішення було одностайним — розроблено у Львові. Це команда молодих архітекторів Ірина Волинець і Марія Поцик», — цитує Укрінформ слова німецького фахівця.

На місці майбутнього музею, навпроти верхнього виходу зі станції метро «Хрещатик» побував, вшановуючи пам’ять героїв, і Володимир Гройсман. Разом із главою держави вони також взяли участь у панахиді за загиблими героями у Михайлівському соборі.

Напередодні Президент відвідав «Мистецький Арсенал» під час відкриття виставки, присвяченої учасникам Революції Гідності — творчим особистостям «Переведи мене через Майдан». Петро Порошенко переконаний, що всі твори Героїв Майдану знайдуть гідне місце в Музеї Революції Гідності. «Спорудження меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні можливе тільки за адресою алея Героїв Небесної Сотні. У жодному іншому місці. Це святе місце не лише для кожного з нас, хто там був і тримав оборону, а для кожного українця в Україні і світі», — цитує слова глави держави департамент прес-служби АП.

Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до пункту 62 Розділ у V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо спорудження меморіально-музейного комплексу Героїв Небесної Сотні».

Документ спрямовано на забезпечення спорудження на земельних ділянках поблизу алеї Героїв Небесної Сотні в Києві однойменного меморіально-музейного комплексу.

Звернення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні

Шановні співвітчизники!

Сьогодні вся країна в жалобі схиляє голови і вшановує подвиг учасників Революції Гідності — Героїв Небесної Сотні.

Чотири роки тому на столичному Майдані Незалежності відбулися події, які сколихнули всю Україну та світ і залишили глибокі рани у наших серцях. Проти мирного протесту було застосовано вогнепальну зброю, а протестувальники піддавалися жорстким гонінням і переслідуванням. На початку ХХІ століття українці зіткнулися з одіозним у своїй зухвалості і за масштабами порушенням прав людини, наслідком чого стало масове вбивство наших громадян у центрі м. Києва.

Героїчна боротьба українців за власну гідність, свободу та основоположні конституційні права і європейський вибір облетіла всі телеекрани світу і стала взірцем безпрецедентної мужності, стійкості, відданості ідеалам свободи, справедливості.

Герої Небесної Сотні ціною власного життя виборювали майбутнє у протистоянні з жорстоким і підступним ворогом, який перетнув межу людяності. Найкращі сини і дочки України загинули, але здолали нелюдський режим, який хотів позбавити майбутнього цілі покоління українців.

Схилімо голови перед загиблими героями у хвилині мовчання та запалімо сьогодні свічку пам’яті!

Звернення Президента до Українського народу у зв’язку з Днем Героїв Небесної Сотні

Дорогий Український народе!

День Героїв Небесної Сотні — це день вшанування пам’яті наших відважних співвітчизників, які ціною власного життя дали можливість Україні бути незалежною, демократичною, відкритою світові державою, а усім нам — змогу самим творити своє майбутнє.

З гордістю і вдячністю віддаємо шану тим, чия самопожертва стала запорукою перемоги Революції Гідності, торжества незламного українського духу над підступними спробами нас упокорити.

Подвиг безстрашних лицарів, озброєних лише бруківкою та любов’ю до України, чотири роки тому згуртував увесь цивілізований світ на підтримку нашого вибору і нині продовжує надихати мільйони українських патріотів на рішучу боротьбу проти гібридних викликів «русского мира».

Маємо лише один правильний шлях — звільнення від агресора окупованої частини Донбасу та повернення анексованого Російською Федерацією Криму.

Зберігаючи відданість ідеалам гідності та свободи, ми повинні утверджувати національну єдність, розбудовувати демократичну сильну і процвітаючу країну, зміцнювати наше військо та високо цінувати кожну мить життя у незалежній європейській Україні.

Слава Героям Небесної Сотні!

Слава Україні!