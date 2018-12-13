Мені зателефонувала колега із Закарпаття: «Знаєш, що мені сьогодні підняло настрій у перукарні?» — «Та ще б, — кажу не замислюючись, — майстриня виправдала твою довіру». — «Ні, — жваво продовжила Міхаела, — пані, що чекала в черзі, читала всім присутнім угорські жарти та приказки з електронної версії книжки «Україна в нас одна».
Зрозуміла, чому пані на рівні випадкового колективу, що зібрався в ужгородській перукарні, так мудро розрядила ситуацію в час, коли люди приголомшені подіями в Азовському морі. Нещодавно чернівецький видавничий дім «Букрек», яким керує з початку становлення незалежності наша з Міхаелою однокурсниця Дарина Туз-Максимець, видав цю унікальну і першу в країні антологію автентичного фольклору народів, що проживають в Україні. Тому й телефонувала, щоб сказати про вдалий крок буковинського видавництва за сприяння Українського культурного фонду.
Залюбки розповідала, як жінки розвеселилися, почувши дуже знайоме всім нам угорське прислів’я: в сусіда трава завжди зеленіша. Усі дружно, каже, погодилися з великою народною мудрістю: добрий сусід ближчий, ніж далекий родич. Певно, ні угорці, ні румуни, ні євреї не сперечатимуться, що і те прислів’я, і та життєва правда — наша спільна, вигартувана століттями проживання пліч-о-пліч. Цей безцінний фольклор — казки, перекази, жарти, приказки, легенди, записані з початку позаминулого сторіччя донині, був відомий до цього фундаментального видання лише вузькому колу спеціалістів (з науковими коментарями та історичними екскурсами). Завдяки електронній версії антології він стає популярним в Україні й діаспорі.
Видання важливе й у світовому контексті, воно доповнює нематеріальну духовну спадщину ЮНЕСКО. Книжкою, яку презентували в Чернівцях і в столиці, вже зацікавилися в Ізраїлі, Румунії, Польщі, Угорщині.
Усі електронні, й не лише такі, бібліотеки України безплатно отримають антологію фольклору народів «Україна в нас одна». Її розміщено на сайті Українського культурного фонду. Видання представницьке, добротне, тож претендує за актуальністю та змістом на подарунок від України сусідній Угорщині чи Польщі. Адже виданий свого часу в «Букреку» румунський Буквар очільник нашої держави подарував президентові Румунії. А нам — позитив від читання в сімейному і в колі друзів.
Ольга ЛОБАРЧУК
для «Урядового кур’єра»