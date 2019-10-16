Статистика стверджує: на запитання про найгострішу проблему в цивільному житті більшість учасників бойових дій на сході України, які живуть на Сумщині, називають те, що немає повноцінної й гідно оплачуваної роботи. Це справді так, адже ситуація на ринку праці в області доволі напружена.

Але в краї воліють не констатувати проблему, а робити все, щоб розв’язувати її, допомагати захисникам знайти не тільки робоче місце, а й своє місце у цивільному житті. За сприятливих умов їм пропонують доволі перспективний варіант: відкрити власну справу і не залежати від роботодавця, що надзвичайно важливо для вольових людей з особливим армійським гартом.На щастя, такі спільні зусилля обласної служби зайнятості, ветеранів АТО, представників влади та інших зацікавлених сторін дають належні результати, про що свідчить

Приклад Василя Старкова…

У Шостці, на Поліссі, ім’я уродженця Вінниччини Василя Старкова відоме і знакове. Учасник бойових дій в АТО/ООС, він тричі виїздив на схід України, де впродовж більш як півтора року командував взводом, очолював контрольно-транспортний пункт, має бойові нагороди і відзнаки. А нині це й доволі успішний підприємець, який надає різні види ремонтно-будівельних послуг населенню, організаціям, підприємствам.

Як розповідає Василь Старков, на Сумщині став жити волею долі завдяки красуні-дружині, з якою познайомився у середині 1990-х, після закінчення Заболотнянського сільськогосподарського технікуму на Вінниччині та служби в армії.

Спершу працював у Ямполі, згодом переїхав до Шостки, де разом з дружиною виховує сина і доньку.Навесні цього року, повернувшись до мирного життя, замислився: як жити далі? Адже знайти добре оплачувану роботу в Шостці вельми проблематично. Звернувся до Шосткинської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості, де відразу ж оцінили його здібності та кваліфікацію.

Механік за освітою, Василь тривалий час працював слюсарем-сантехніком, теслею, робітником будівельної бригади, інженером. Одне слово, майстер на всі руки. Тож після індивідуальних консультацій запропонували спробувати себе у підприємницькій діяльності. Пройшов безплатне навчання, підготував і захистив бізнес-план, зареєструвався як суб’єкт підприємницької діяльності, одержав кошти на відкриття власної справи. І хоч нині ще не досяг вершин досконалості, має надійну й непогано оплачувану справу. За словами підприємця, замовлень вистачає — були б час і бажання. Адже роботу виконує старанно, так, людям на радість.Цікавий штрих. Один із працівників Шосткинської міськрайонної філії обласного центру зайнятості, де Василь стояв на обліку як безробітний, недавно звернувся до нього з ремонтним замовленням. Мовляв, бачив роботу, тож не сумнівається в якості.

Ось так і знайшов себе Василь Старков на ринку праці у Шостці. Поки що трудиться сам, за індивідуальними замовленнями, а оголошення дає в інтернеті, інших засобах масової інформації. Однак відчуває, що обсяги зростають, і самому стає дедалі складніше. Тож придивляється-прицінюється до приміщень, земельної ділянки, щоб розширити види послуг і виробництво, взяти помічника, створивши бодай ще одне робоче місце. А там видно буде.

...В’ячеслава Максимова та інших

Схожою складається доля ще одного учасника бойових дій в АТО жителя міста Ромни 41-річного В’ячеслава Максимова, який також має середню технічну освіту.

Із 2016-го по 2018-й рік служив за контрактом на посаді командира відділення у військовій частині А0284, після демобілізації звернувся до Роменської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості. Як підсумок співпраці розпочав власний бізнес, надаючи послуги з монтажу та сервісного обслуговування мереж водопостачання, опалення та електромереж. Щоправда, замовлень поки що небагато, бо Ромни — місто невеличке, це не Харків і навіть не Суми. Тож доводиться шукати замовлення за межами міста. Але, на переконання В’ячеслава, головне, що він офіційно зареєстрував бізнес, зараховується трудовий стаж і насамперед страховий, а замовлення неодмінно будуть.

Так само вважають інші підприємці — учасники АТО/ООС, які, за повідомленням обласної служби зайнятості, відкрили власні справи. Упродовж 2017—2019 років завдяки отриманій одноразовій допомозі у зв’язку з безробіттям 20 учасників бойових дій розпочали власну підприємницьку діяльність у різних галузях та сегментах народного господарства. Василь Старков та В’ячеслав Максимов — двоє з них.

Захисники також потребують захисту

Як справедливо наголошує директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, нині ситуація складається так, що захисники країни в мирному житті самі дуже часто потребують захисту і допомоги зокрема у працевлаштуванні. Для цього служба запровадила й ефективно використовує дієві варіанти та інструменти, завдяки яким учасники АТО/ООС не тільки знаходять підтримку роботодавців, а й самі створюють робочі місця, про що свідчать вищенаведені приклади.

Активно практикують послуги із професійного навчання, якими цього року вже скористалися 110 учасників АТО/ООС. Для цього фактичні видатки за укладеними договорами становили майже 650 тисяч гривень. На 25 вересня цього року в місцевих органах соціального захисту населення зареєстровано заяви від 324 учасників, з яких 209 готові розпочати професійне навчання вже із цього року. Укладено 73 договори на навчання 155 осіб на суму майже 880 тисяч гривень. За кожною з цих цифр — копітка і наполеглива робота задля тих, хто у складний для країни час пішов боронити її кордон. І цілком закономірно, що Сумщину названо серед найкращих у професійному навчанні учасників АТО/ООС під час недавньої всеукраїнської селекторної наради під головуванням міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди.

ДОВІДКА «УК»

На Сумщині в органах соціального захисту населення на обліку перебувають 12 011 учасників АТО/ООС, з яких 211 — особи з інвалідністю. У межах бюджетної програми «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» цього року на послуги із психологічної реабілітації закладено понад 750 тисяч гривень.

На санаторно-курортне лікування передбачено майже 1,2 мільйона. На 1 жовтня укладено 96 договорів на суму 816,9 тисячі гривень, вже оздоровилися 75 осіб на 650,7 тисячі гривень.

Укладання договорів триває.