До урядового проєкту «Армія відновлення» Харківщина долучилася на початку нинішнього року, після того як у регіоні скасували заборону на проведення суспільно корисних робіт у зоні бойових дій. Відтоді понад 5,2 тисячі безробітних у межах цього проєкту змогли отримати оплачувану роботу. Здебільшого вони розбирали завали після ракетних і артилерійських обстрілів, прибирали сміттєзвалища, розвантажували і доставляли нужденним гуманітарну допомогу, заготовляли дрова тощо.

У Харківському обласному центрі зайнятості проінформували, що нині замовниками суспільно корисних робіт в області визначено 107 роботодавців, серед яких 14 громадських і благодійних організацій. Найбільше безробітних до «Армії відновлення» вони залучили в Харківському, Лозівському та Чугуївському районах області, а також у місті Харкові. У Харкові в межах державного проєкту безробітних залучали до відновлювальних робіт на тролейбусному депо №1, яке постраждало від ракетних обстрілів.

Завжди знайдеться справа

Вони прибирали територію підприємства, виконували ремонтні роботи, зокрема на пошкоджених тролейбусах. Частина з них — колишні співробітники тролейбусного депо, які раніше працювали кондукторами, а після того як транспорт почав безкоштовно перевозити пасажирів, потрапили під скорочення й отримали статус безробітних. Підприємство уклало угоду з обласним центром зайнятості, щоб повернути цих людей у депо, але вже на інші ділянки робіт.

16 безробітних направили до громадської організації «Їжа харків’янам», яка допомагає жителям міста і переселенцям харчами, ліками, засобами гігієни тощо. Вони розвантажували автомобілі з гуманітарною допомогою, фасували і роздавали її переселенцям та малозабезпеченим громадянам. Тож тисячі нужденних отримали першочергову допомогу.

А в місті Красноград до проєкту залучено 14 переселенців, які через місцевий центр зайнятості отримали роботу на відновленні старого гуртожитку. Після ремонту місцева влада планує передати його для розселення ВПО. Це добрий приклад того, як за нинішніх умов можна підтримувати переселенців та одночасно розв’язувати їхні соціальні проблеми. І таких прикладів багато.

У кожної громади свій досвід

Нині в Харківській області проєкт «Армія відновлення» працює у 51 із 56 територіальних громад. І в кожної з них свій досвід. Приміром, у Дергачівській громаді, де внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено приблизно 40 відсотків житла, люди розбирали завали, ремонтували дахи будинків і ставили вікна, виконували інші роботи. У Лозівській громаді учасники «Армії відновлення» брали участь у заготівлі дров, ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштовували полігони твердих побутових відходів.

«До повномасштабного вторгнення в нашій громаді проживало шість тисяч осіб, а тепер — менш ніж третина, — розповідає начальник військової адміністрації Вільхуватської ОТГ Куп’янського району Євген Шаповал. — Частина людей виїхала до країни-агресора, інші — хто куди. Після деокупації ми відчули значний брак робочих рук, але громада не мала можливостей, щоб наймати працівників і оплачувати їхню роботу. Так ми почали залучати працівників через проєкт «Армія відновлення». Самі підбирали людей серед безробітних і за їхньою згодою залучали до суспільно корисних робіт. Нині в нашій громаді працюють 16 осіб, які беруть участь у благоустрої населених пунктів: прибирають територію, скошують бур’яни, розгрібають завали зруйнованих будинків тощо. Також залучаємо цих людей як підсобних працівників на будівництві ЦНАПу в селищі Приколотне, яке фактично стало центром громади. Для сільських рад та військових адміністрацій це дуже потрібна і відчутна допомога».

Переселенці — для переселенців

Своїм досвідом співпраці в межах державного проєкту поділився й голова правління благодійного фонду «Жовта допомога» Микола Мінаєв. Він розповів, що фонд розпочав роботу ще на початку 2022 року, коли доводилося під обстрілами вивозити людей з небезпечних районів, надавати їм гуманітарну, медичну, психологічну допомогу, а також займатися розселенням внутрішньо переміщених осіб. Уже тоді сформували сильну команду з майже 80 осіб, серед яких було чимало переселенців.

«Усі вони працювали безкоштовно, як волонтери, а коли почав діяти проєкт «Армія відновлення», частина цих людей стала на облік в центри зайнятості і продовжила діяльність у нашій організації вже на платній основі. Мінімальна зарплата, яку почали отримувати ці люди, стала додатковим стимулом для їхньої активної роботи», — повідомив Микола Мінаєв.

Загалом завдяки урядовому проєкту представники благодійного фонду змогли залучити до суспільно корисних робіт 45 переселенців. Частина з них працює в дитячих центрах розвитку і навчання, які назвали «Місцями спокою». Тут надають допомогу самотнім стареньким і таким самим переселенцям з деокупованих територій. Представники фонду створили п’ять дитячих центрів, три з яких працюють у Харкові, один у Балаклії і ще один — у Чугуєві.

«У Харкові «Місця спокою» працюють у гуртожитках, де мешкає багато переселенців з деокупованих територій, зокрема дітей. Там ми відкрили дитячі кімнати і завдяки проєкту «Армія відновлення» залучили педагогів, які проводять із дітьми додаткові заняття з математики, української та англійської мови. Є в нас і заняття з вокалу, розвивальні та курси підготовки до школи. Також із дітьми працює досвідчений психолог», — розповідає Микола Мінаєв.

Нині в «Місцях спокою» майстер-класи, заняття та лекції відвідують понад 860 дітей. І це дуже добре, що в нинішніх умовах держава розробила механізм для розвитку таких важливих проєктів, спрямованих насамперед на підтримку внутрішньо переміщених осіб та людей, що втратили роботу. Кожен з учасників «Армії відновлення» отримує за роботу мінімальну заробітну плату, яка становить 6700 гривень на місяць.

Як повідомили в Харківському обласному центрі зайнятості, з початку року учасникам проєкту виплачено 39,5 мільйона гривень — найбільше серед інших регіонів України. Фінансування повністю здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. У бюджеті фонду для Харківської області передбачено 65,8 мільйона гривень, що дасть змогу додатково залучити до суспільно корисних робіт ще приблизно 3 тисячі безробітних.

А загалом ситуація на ринку праці Харківської області доволі складна. На початок червня обласна служба зайнятості зареєструвала майже 10 тисяч безробітних, серед яких 1,5 тисячі — переселенці. На багатьох підприємствах і установах триває масове вивільнення працівників, зокрема й у системі служби зайнятості. Ці люди також поповнять лави безробітних. Водночас із початку року на 2,4% збільшилася кількість вакансій, зокрема в галузях переробної промисловості, оптової і роздрібної торгівлі, на транспорті та у сфері охорони здоров’я і надання соціальної допомоги. Станом на 1 червня нинішнього року в обласному центрі зайнятості було зареєстровано 1,5 тисячі вакансій. Найчастіше роботодавці шукають професійних фармацевтів, спеціалістів державної служби, економістів, учителів, а також кваліфікованих робітників.