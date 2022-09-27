Уряд щодня докладає всіх зусиль, щоб в умовах війни наша держава вистояла фінансово та економічно. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно заявив: «Вдалося цю стійкість забезпечити, і важливо, аби так було й надалі. Для цього Кабмін активно співпрацює з міжнародними партнерами та водночас підвищує самодостатність України, адже її економічна стійкість нерозривно пов’язана із приватним сектором: більше приватних бізнесів — більше робочих місць і податків для держави».

Пріоритетом уряду залишається підтримка малого й середнього бізнесу. І ті кроки, які Кабмін робить у цьому напрямі, повністю охоплюють галузь легкої промисловості. Адже понад 60% підприємств легпрому — мікропідприємства, 25% — малі, а 12% — середні. Уряд реалізує окремий план підтримки легпрому, ключові пункти якого — збільшення капітальних інвестицій у галузь, сприяння зростанню експорту текстилю. На цьому перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко наголосила під час зустрічі із членами правління Асоціації підприємств легкої промисловості (Укрлегпром), яка відбулася на Житомирщині.

Обговорювали питання посилення конкурентних позицій українських виробників на внутрішньому ринку, фіксованої цінової політики у царині держзамовлень (єдиний підхід до визначення закупівельних цін на вироби), бронювання працівників галузі (важливість збереження кадрового потенціалу).

«Наше першочергове завдання — пришвидшити економічне відновлення країни та забезпечити зростання ВВП. Важливим інструментом впливу на економічні процеси у державі стануть держзамовлення, більшість яких має залишатися всередині країни, щоб підтримувати вітчизняного виробника та економіку загалом.

Держбюджет-2023 — бюджет країни, що воює. Тож уряд активізує співпрацю з бізнесом, який забезпечує потреби Збройних сил та інших оборонних відомств. Зокрема, з вітчизняним легпромом, який переключився на забезпечення потреб українських військових із перших днів війни. Маємо налагодити стабільну співпрацю, середньо- й довгострокове планування, підтримати підприємства галузі. Держзамовлення для мікро-, малого та середнього бізнесу мають стати важливим інструментом пожвавлення української економіки», — каже Юлія Свириденко.

Виробники впевнені у своїх можливостях забезпечувати ЗСУ продукцією вітчизняного легпрому на держзамовлення. Так, згідно з експертизою Укрлегпрому, потужності українського виробництва готової продукції дають змогу забезпечити потреби ЗСУ на 70—80%, а за деякими позиціями — на 100% за умови завчасного розуміння масштабів потреб та своєчасного укладення договорів постачання. Тож розв’язання проблеми середньо- та довгострокового планування з урахуванням порівняно тривалих технологічних процесів виробництва дасть змогу налагодити стале забезпечення оборонних відомств відповідною продукцією.