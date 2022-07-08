Голова уряду Ірландії Міхол Мартін, який уперше в історії українсько-ірландських відносин відвідав Україну з офіційним візитом, побував у Бородянці, Ірпені та Бучі. Там він на власні очі побачив жахливі наслідки війни і поспілкувався з місцевими жителями, які розповіли йому про жорстокість російських загарбників, з якою вони поводилися з цивільним населенням під час тимчасової окупації цих населених пунктів.

«Використання терору проти цивільного населення — це воєнні злочини. І тих, хто відповідає за ці дії, хто давав ці вказівки, безумовно, притягнуть до відповідальності», — заявив Міхол Мартін під час переговорів із Президентом Володимиром Зеленським, повідомляє пресслужба ОПУ.

Зосередитися на плані швидкого відновлення

Глава держави подякував Ірландії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, а також наших європейських прагнень. Володимир Зеленський нагадав, що з початку широкомасштабної війни Ірландія скасувала візи для українських громадян, і наша країна завжди пам’ятатиме такий принциповий жест солідарності ірландського народу.

Під час переговорів Президент України та Прем’єр-міністр Ірландії обговорили спільні відповіді на загрози, породжені російським вторгненням, зокрема питання продовольчої безпеки, енергетики й підготовку нового, сьомого санкційного пакета щодо рф. Володимир Зеленський проінформував Міхола Мартіна про ситуацію на передовій, особливо на півдні та сході України, фінансові й гуманітарні потреби нашої держави.

Глава держави нагадав, що нещодавно сенат Ірландії ухвалив резолюцію про визнання злочинів російських окупантів в Україні геноцидом українського народу. «Ми дуже цінуємо таке рішення й маємо працювати спільно з усіма країнами, які захищають міжнародний правопорядок, для притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності, для встановлення справедливості», — сказав він.

Співрозмовники обговорили необхідність проведення активної відбудови на тих територіях України, які вже звільнено від окупантів. «Ми погодилися, що перед тим, як обговорювати такий великий економічний проєкт, як відновлення держави після війни, треба зосередитися вже сьогодні на плані швидкого відновлення — Fast recovery, на тих деталях, які можуть допомогти нашим людям повертатися додому, щоб діти могли йти у школи, університети, щоб люди мали куди повертатися. Тому такі швидкі рішення, швидка допомога, така швидка мобілізація наших партнерів — ось що нам справді потрібно», — сказав Президент.

Прем’єр-міністр Ірландії зазначив, що «російська жорстока війна проти цієї чудової демократичної країни — це велике порушення міжнародного права, і росія має припинити агресію». Міхол Мартін пообіцяв, що Ірландія допомагатиме у відбудові України, щоб українці, які нині змушені шукати прихисток у країнах Європи, мали змогу повернутися у свої домівки. А поки що країна підтримуватиме тих українців, які приїжджатимуть, рятуючись від війни.

За допомогою зброї і санкцій

Відповідаючи на запитання журналістів після переговорів, Володимир Зеленський заявив, що терміни закінчення війни залежать від міжнародного санкційного тиску на державу-агресора та постачання Україні необхідного озброєння. Нині найважливіше питання — безпекова ситуація. Наша держава потребує надійного захисту від російських ракетних ударів.

«Ми всі розраховуємо та маємо підтвердження, поки що теоретично, на прибуття в Україну потужних систем протиповітряної оборони. Це важливо, бо дасть змогу повернутися додому жінкам і дітям», — переконаний Президент. За його словами, перелік необхідного озброєння та систем ППО підготовлено й передано партнерам України.

Про участь Ірландії у процесі відновлення України йшлося під час переговорів Міхала Мартіна із главою уряду Денисом Шмигалем. «Відновлення має відбуватися за принципом «збудувати ліпше, ніж було», повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

«План Маршалла став чинним через чотири роки після війни. Ми не можемо чекати так довго. Ми хочемо вже сьогодні напрацювати План відновлення нашої держави. Ми затвердили всі основоположні принципи. Серед них зелена трансформація, широке партнерство. Ми плануємо відкрити головний офіс відновлення в Києві та філії в інших країнах», — розповів Денис Шмигаль.

Він наголосив, що важливо знайти спільну модель страхування військових ризиків для бізнесу, який вирішить зараз інвестувати в Україні й реалізовувати тут проєкти. За словами Дениса Шмигаля, основні витрати на відновлення слід компенсувати за рахунок конфіскації заморожених російських активів. І це має стати новою моделлю міжнародної безпеки в майбутньому.

Міхал Мартін запевнив, що Ірландія надалі допомагатиме українцям і шукатиме механізми для фінансової допомоги в межах ЄС. Він пообіцяв, що працюватиме спільно з ірландським бізнесом, аби залучити якнайбільше учасників для процесу відновлення України.