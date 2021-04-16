Стягування російських військ до кордонів України, систематичні порушення російськими бойовиками режиму тиші на Донбасі, що обертається смертями українських військових та мирних жителів, — уже пів місяця в центрі уваги всього світу. Україна всіма можливими дипломатичними шляхами намагається спонукати лідерів цивілізованих держав-партнерів до гідної реакції на такі дії РФ. Лунають численні заяви країн ЄС, країн-членів НАТО, в яких засуджено посилення агресії РФ проти України. Але РФ не почала рухатися в напрямі деескалації ситуації, навпаки, розгорнула інформкампанію брехні, дискредитації України та виправдання військового втручання РФ. Україна й надалі докладає зусиль, щоб світ допоміг зупинити окупанта.

На запрошення Міністерства закордонних справ України зі спільним робочим візитом Київ відвідали міністри закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс, Латвії Едгарс Рінкевичс та Литви Габріелюс Ландсбергіс. Візит продемонстрував солідарність Естонії, Латвії та Литви з Україною на тлі дестабілізаційних дій РФ.

Керівники іноземних зовнішньополітичних відомств зустрілися із Прем’єр-міністр Денисом Шмигалем, який відзначив важливість такого візиту у світлі російської ескалації, що триває, і нарощування військової присутності вздовж кордонів України.

«Високо цінуємо тверду і незмінну позицію Естонії, Латвії та Литви на всіх міжнародних майданчиках щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України та в контексті триваючої збройної агресії проти нашої держави. Вдячні країнам Балтії за підтримку України у цей непростий час. Це демонструє високий рівень нашого партнерства та дружби», — зауважив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Україна високо цінує допомогу й підтримку євроінтеграційних і євроатлантичних прагнень нашої держави. За словами очільника українського уряду, євроатлантична інтеграція — пріоритет зовнішньої політики нашої держави.

«Ми запропонували союзникам з НАТО 10 кроків для підтримки України у цій ситуації. Ми готові розвивати та посилювати нашу двосторонню і багатосторонню співпрацю у галузі безпеки та оборони, протидіяти гібридним загрозам і координувати зусилля для вирішення спільних викликів у сфері безпеки», — наголосив Денис Шмигаль. Він закликав Альянс посилити взаємодію в частині розширення участі у спільних військових навчаннях.

Під час зустрічі керівники МЗС Литви та Латвії, заступник міністра закордонних справ Естонії Рейн Таммсаар наголосили на беззастережній підтримці України, її територіальної цілісності та суверенітету.

Трохи раніше міністри закордонних справ Єва-Марія Лійметс, Едгарс Рінкевичс та Габріелюс Ландсбергіс зустрілися з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Обговорювали спільну протидію агресивним діям РФ та підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

«Чотири голоси потужніші за кожний голос окремо. Ми вчотирьох засуджуємо загострення безпекової ситуації, дії та заяви Москви, спрямовані на ескалацію військового напруження та підрив дипломатичних зусиль із врегулювання російсько-українського конфлікту. Балтійські країни добре знають, що таке бути об’єктом токсичної російської пропаганди, але вони вражені нинішнім рівнем російської дезінформації щодо України, яка лунає на лише на токшоу, а й в заявах російських чиновників, що відкрито погрожують Україні війною та знищенням української державності. Скажу їм на це: не дочекаєтеся, ми не боїмося. Україна сама досить сильна і має надійних друзів для того, щоб захистити свою державність», — заявив Дмитро Кулеба на спільній пресконференції.

Він подякував балтійським колегам за постійні слова підтримки, але звернувся із проханням, щоб вони як члени ЄС і НАТО говорили з іншими членами цих організацій про необхідність практичної підтримки України.

«Важливо дати Росії чітко зрозуміти, що наслідки в разі воєнних авантюр з її боку будуть дуже болючими», — підкреслив міністр.

Міністри Естонії, Латвії та Литви оприлюднили головну думку країн Балтії: зрозуміло, хто захищається, — Україна, хто нападає, — РФ, і хто має деескалювати свої дії, — це РФ, повернувшись на єдиний дієвий політичний шлях: переговори в мінському та нормандському форматах.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс зауважив, що військову атаку проти України міжнародна спільнота не може толерувати. І якщо не спрацюють заклики до дипломатії, то треба використовувати найсильніші засоби в арсеналі ЄС — санкції.

Дмитро Кулеба вважає, що крім економічних санкцій, може йтися про надання підтримки для посилення обороноздатності країни.

«Кожна країна має свій пакет роботи з РФ у тому, в чому зацікавлена РФ, тому навіть на двосторонньому рівні можна переконати її деескалювати ситуацію», — зазначив він. І резюмував, що на відміну від 2014 року, Захід цього разу, 2021-го, не зволікає і не втрачає часу, щоб чітко й упевнено відреагувати на дії Росії.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»