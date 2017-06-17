На столичній Михайлівській площі, фактично під сірими міцними стінами вітчизняного зовнішньополітичного відомства, вже втретє відбулася акція МЗС OPEN AIR — цього разу джазовий концерт «Музика вільних людей». Його організували спільно з Koktebel Jazz Festival. Концерт став символом солідарності та підтримки тих, хто виступає проти російської окупації Криму.
У форматі щорічних оупен-ейрів відомство вже третій рік поспіль знайомить іноземних дипломатів і гостей нашої столиці із сучасною українською культурою, усіма виразними засобами прагне привертати увагу до того, що кожному українцеві болить по-своєму. Цього разу це багатостраждальний Крим.
Тож цього тижня атріум МЗС, який має унікальні акустичні властивості, став джазовим майданчиком і прийняв Koktebel Jazz Festival — одну з найвагоміших культурних подій, що вимушено мігрувала з півострова після його окупації.
Разом із головним дипломатом країни Павлом Клімкіним захід відкрили міністри закордонних справ Литви — Лінас Лінкявічус та Швеції — Маргот Вальстрьом, які перебувають в Україні з візитом.
«Джаз — особлива музика. Це не просто мелодія, а музика свободи. І я впевнений, що в майбутньому ми всі разом зможемо насолоджуватися нашим джазом в українському Криму, в українському Коктебелі», — висловив спільне бажання учасників і глядачів Павло Клімкін.
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус, вітаючи присутніх, наголосив: «Джаз — це свобода! Крим — це Україна! Україна — це Європа!» — цитує поважного гостя прес-служба МЗС.
Підтримала його й шведська колега Маргот Вальстрьом: «Крим належить Україні. І ми, безсумнівно, надалі виступатимемо проти незаконної анексії Криму та за припинення російської агресії».
Розпочав програму один з найвідоміших українських джазменів та організаторів проектів Ігор Закус. Разом зі співачкою Іванкою Червінською та Z-Band він представив програму «Коломийки» — українські народні пісні в сучасних джазових обробках. У другому відділенні на сцені звучав український Шопен. Провідна джазова піаністка Наталія Лебедєва у супроводі секстету виконала авторські джазові бачення творів Федеріка Шопена у прем’єрній програмі «Quests». Під завісу дня на сцені лунала музика одного з найяскравіших композиторів українського джазу — Усеіна Бекірова. Уродженець Сімферополя, визнаний піаніст та клавішник, лідер багатьох проектів, учасник усіх відомих джазових фестивалів та автор незліченної кількості яскравих музичних творів. У складі свого тріо Усеін Бекіров представив авторську програму, яка стала яскравим завершальним акордом події.
Усю цю музичну феєрію слухали, а дійство — споглядали посли іноземних держав в Україні, представники акредитованого в нас дипломатичного корпусу, представники кримськотатарської спільноти та громадянського суспільства, кияни та гості нашого міста.
Проект є важливою частиною діяльності МЗС у сфері публічної дипломатії та черговим кроком у розвитку відомства не лише як політичного, а й культурного простору, відкритого до співпраці з митцями, мистецькими інституціями та діалогу з громадськістю.
Новим елементом цьогорічного Open аir, присвяченого Криму, стала можливість для іноземних
аудиторій долучитися до заходу. На веб-порталі МЗС було здійснено онлайн-трансляцію, крім того, через сторінки у соціальних мережах дипустанов України за кордоном всі охочі могли переглянути концерт в режимі реального часу, адже захід проводили українською та англійською мовами.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»