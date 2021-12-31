Авіакомпанія держпідприємства «Антонов» цього року стала лідером світового ринку авіаперевезень великогабаритних і надважких вантажів

За підсумками року, що минає, обсяг виконаних комерційних рейсів компанії «Авіалінії Антонова» зріс на 15% порівняно з торішнім показником, а сума надходжень — на 41%. Про це «УК» повідомив керівник «Авіаліній Антонова» Михайло Харченко. За його словами, підсумки цього року перевершили плани авіапідприємства завдяки підвищеному попиту на ринку авіаперевезень, а також самовідданій праці всіх підрозділів «Авіаліній Антонова».

Рік рекордів

«2021-й став рекордним за завантаженням, нальотами, доходами. Завдяки цьому авіакомпанія ДП «Антонов» нині лідер на світовому ринку авіаперевезень великогабаритних і надважких вантажів, посунувши конкурентів», — підкреслив Михайло Харченко.

Географія перевезень «Авіаліній Антонова» охоп-лює всі регіони світу. Авіакомпанія співпрацює з більшістю виробників нестандартних вантажів, серед яких Boeing, Lockheed- Martin, Sikorsky, General Electric, Airbus, Thales Alenia, Leonardo. Окремі договори має з ООН, мін-оборони Сінгапуру.

«Останніми роками наша авіакомпанія посунула російську «Волга — Днепр» не лише з ринку авіаперевезень в інтересах країн НАТО, а й у сегменті космічних супутників. Дедалі частіше цей чутливий вантаж перевозять українські «Руслани». Це майже 50% перевезень світового ринку супутників, які доправляємо завдяки наявності спеціального низькопрофільного вантажного обладнання, що дає змогу перевозити високі супутникові контейнери», — зазначив у коментарі «УК» керівник «Авіаліній Антонова». За його словами, таке обладнання спроєктували конструкторські відділи ДП «Антонов». Це ноу-хау підприємства і підсумок багаторічної роботи антоновських фахівців.

Серед основних здобутків авіакомпанії 2021 року — підписання контракту на використання літаків авіакомпанії в межах програми Strategic Airlift International Solution (SALIS), за якою Україна й НАТО співпрацюють із 2006 року. За програмою виконують стратегічні вантажні авіаперевезення в інтересах країн НАТО і ЄС.

«Контракт між агенцією НАТО з підтримки й постачання (NSPA) та компанією Antonov Logistics SALIS GmbH (ALS) зазвичай подовжують щотри роки. У жовтні цього року вперше за історію наших партнерських відносин його укладено на п’ять років, що свідчить про зростання довіри партнерів до нашої авіакомпанії», — зауважив Михайло Харченко.

65 тонн поштових відправлень

«Авіалінії Антонова» фактично за півтора місяця чотирма «Русланами» вивезли значну частину майна контингентів країн НАТО з Афганістану. Керівництво NSPA надіслало подяку за своєчасне виконання цієї програми.

У червні до перевезень за програмою НАТО долучився Ан-225, доправивши до Намібії 70 тонн гуманітарного вантажу — медичні маски та інші засоби індивідуального захисту від міністерства оборони Німеччини. Серед проєктних вантажів було великогабаритне обладнання для гірничовидобувної, нафтогазової, енергетичної, аерокосмічної галузей промисловості.

Щодо незвичайних для авіакомпанії вантажів, то запам’яталося перевезення близько 135 тисяч поштових відправлень загальною вагою 65 тонн літаком Ан-124-100 з Польщі до Києва для компанії «Нова пошта». Наші співвітчизники вчасно отримали очікувані посилки напередодні різдвяних і новорічних свят.

У планах «Авіаліній Антонова» на 2022-й — оновлення літаків комплектуючими виробництва Канади та США. «Першими модернізуємо три «Руслани». На модернізацію «Русланів» і «Мрії» плануємо протягом п’яти років вкласти власні кошти — щонайменше 10 мільйонів доларів на кожен літак. Передбачаємо встановити на них нове бортове обладнання на базі комплексу CMC Electronics і провести глибоку модернізацію двигунів Д-18Т у серію 3М із кращими показниками щодо шумів та емісії», — ділиться планами на осяжну перспективу Михайло Харченко.

Нині всі літаки компанії завантажено повністю. Шість Ан-124-100 «Руслан» та Ан-225 «Мрія» працюють як годинник. Їх рейси заплановано на початок 2022 року.