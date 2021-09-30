У 80-ті роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру в Києві Президент Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника громадянам, страченим нацистами у Бабиному Яру, і встановив лампадку до підніжжя пам’ятного знака «Менора».

У церемонії взяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання, повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента. Квіти від глави держави покладено до пам’ятника ромам, страченим нацистами, і до пам’ятника українській поетесі Олені Телізі.

Ушановуючи пам’ять усіх загиблих у Бабиному Яру, глава держави наголосив, що за цією трагедією — понад 100 тисяч людських життів та мільйони скалічених доль.

«Бабин Яр. Два короткі слова, що звучать, як два короткі постріли, але несуть у собі довгі й жахливі спогади для кількох поколінь. Бо вони знають і пам’ятають, що пострілів у Бабиному Яру, на жаль, пролунало не два, а в сотні, тисячі, у десятки тисяч разів більше», — сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що в усіх українських школах відбудеться національний урок, присвячений 80-м роковинам великої трагедії Бабиного Яру.

«Сьогодні залежно від віку та виховання хтось вкотре, а хтось уперше почує ці два страшних слова й ці страшні цифри. Про те, що 80 років тому, 29 вересня 1941 року, нацистські окупанти почали масові страти в урочищі Бабин Яр. Про те, що за два наступних дні вони вбили майже 34 тисячі людей. Про те, що за два наступних роки в Бабиному Яру нацисти, за різними підрахунками, стратили від 100 до 200 тисяч людей. Окрім євреїв, це були українці та роми, військовополонені й пацієнти психіатричної лікарні. Про те, що загалом жертвами Голокосту в Європі стало щонайменше 6 мільйонів євреїв. І про те, що півтора мільйона з них, тобто кожен четвертий убитий, були з України», — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що майбутнім поколінням необхідно знати страшні цифри про злочини нацизму, щоб в історії людства не повторилися ці жахливі трагедії.

«Збереження пам’яті про Другу світову війну, зокрема про трагедію Бабиного Яру та Голокосту, — наш обов’язок перед майбутніми поколіннями. Гідне вшанування пам’яті всіх загиблих — наш обов’язок перед минулими поколіннями», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що з 2019 року робиться все, щоб Бабин Яр з території забуття перетворився на гідне місце пам’яті сотень тисяч жертв, убитих у 1941—1943 роках.

«Трагедія Бабиного Яру, яка сталася в Україні 80 років тому, ніколи не повинна повторитися. Ні в Україні. Ні в інших куточках Європи. Ніде у світі», — підсумував Президент.