У Тернополі втілюють доброчинний проєкт «Бандеролька Перемоги». Це одна з ініціатив благодійного фонду «Промінь сонця», до якої долучаються вмільці з усіх куточків нашої країни. Їхні рукотвори тут збирають, пакують і надсилають за кордон, де реалізують на різних доброчинних ярмарках, а виторг спрямовують на потреби тих, хто боронить Україну від ненависного ворога. Кожен виріб має QR-код, який можна зчитати телефоном і перейти на сторінку в соцмережі, щоб дізнатись ім’я та прізвище майстра, ознайомитися з іншими його творами.

Речі, зігріті серцем

Благодійний фонд «Промінь сонця» розпочав діяльність у Тернополі цього року на початку лютого. Назва увібрала слова з пісенного рядка «Промінь сонця, чисте небо, компас вказує нас схід». Автор цієї пісні — житель Тернополя Дмитро Мудрий, який 24-річним пішов у засвіти. Дмитро та його батько, рятуючи життя двох малюків, зазнали сильних опіків на пожежі. Тож «Промінь сонця» поставив завдання акумулювати кошти і створювати фінансову подушку для допомоги хворим з опіками, сприяти відкриттю центру термічної травми в області, займатись інформаційними заходами для правильного надання першої допомоги в разі опіків, профілактикою опікового травматизму серед дітей.

Але рашисти розпочали повномасштабну війну на українській землі. Звісно, благодійна організація збільшила кількість напрямів роботи: взялася допомагати нашим воїнам і внутрішньо переміщеним особам, розпочала проєкти для дітей та вагітних.

«Душа радіє, коли бачиш, як люди прагнуть зробити власний внесок у нашу Перемогу», — каже керівниця БФ «Промінь сонця» Олена Мудра.

Пані Олена — натура творча, роками вела гуртки дитячої анімації, була автором програми «ТелеВітамінки» на місцевому телевізійному каналі. Тож, мабуть, можна зрозуміти, чому увагу вона звернула на людей талановитих. Проєкт «Бандеролька Перемоги» ставить за мету об’єднати народних умільців, їхні рукотвори надсилати на фронт і продавати за кордоном, а зароблені гроші витрачати на потреби наших воїнів.

Першу таку бандерольку відправили у м. Грейсхотт у Великій Британії. Туди зі своїми трьома дітьми виїхали Катерина та Олексій Смики з Ірпеня, які захотіли допомогти рідній Україні. У цьому прагненні їх підтримала полька Кася Дзюбик, інші доброчинці. Тож усі взялися представляти рукотвори українських умільців на різних благодійних ярмарках у Великій Британії, а Кася — ще й у власному кафе Rose Tea Room. У перший пакунок від «Променя сонця» поклали ляльки-мотанки та декоровані пряники у вигляді голубів. І отримали згодом десять павербанків на сонячних панелях, які передали для військовослужбовців ЗСУ.

Наступна бандеролька до Грейсхотта мала вже значно більший вміст рукотворів. Такий самий пакунок надіслати в німецьке місто Дрезден, де проєктом займаються Віра Черкашина та Володимир Маслюк. Тепер готують чергове відправлення. Це речі, зігріті руками й серцями наших умільців. Хто автор того чи іншого твору, іноземці можуть дізнатися одразу, варто лише зчитати QR-код, який є на етикетці кожного виробу. У такий спосіб покупець перейде на сторінку майстра чи майстрині в соціальній мережі та дізнається більше інформації і про автора, і про його твори.

Олена Мудра розповідає, що до проєкту «Бандеролька Перемоги» долучилося вже майже 30 умільців з різних куточків України. Киянка Ірина Задорожна передала футболки з малюнками дітей, Євгенія Феофанова зі Слов’янська — розписані кухонні дошки, дерев’яні скульптури «Козаки» вийшли з-під різця тернополяниа Віктора Лупійчука з Тернополя.

Віра Омельченко із Сум створює пташки щастя, а харків’янка Лілія Коробко — коників-переможців. Дві картини «Рускій ваєнний карабль іді…» намалював журналіст із Тернополя Богдан Боденчук.

Серед виробів — ґердан, екоторби, ляльки-мотанки, брелоки, декоровані пряники, плетені пледики, шпильки для волосся тощо.

Активно допомагає в поповненні бандерольки Катерина Магула.

«Дуже хочу налагодити містки між авторами й тими, хто придбав їхні вироби, між людьми з різних країн, щоб ці роботи несли добру славу про українську націю, прагнення зробити хоч би щось для нашої спільної перемоги над рашизмом», — ділиться думками Олена Мудра.

Обереги для оборонців

«Промінь сонця» доправляє нашим захисникам різні необхідні речі, зокрема виготовлені на виробничих підприємствах. Але є серед них обереги, бо здавна в українців був звичай: коли козак їхав на війну, йому дарувати предмет, який тримав би його зв’язок з рідним домом, захищав від зла, приносив удачу.

Вирішили, що буде доречно нашим воїнам відправити як символи-обереги ляльки-мотанки. І не прості, а часниківни. Тобто майстрині, створюючи ляльку-мотанку, додавали в неї зубчик часнику, який, за народним повір’ям, відганяє всяку нечисть, лихо.

Одного разу під час проведення майстер-класів до мотання «часниківни» долучилася наречена одного з військовослужбовців, що нині на передовій. Цікаво, що коли ці ляльки-обереги дійшли до бійців, то її наречений інтуїтивно обрав саме виріб коханої. Нещодавно закохані стали на рушник щастя і створили родину.

Харків’янка Лілія Коробко теж створює ляльки-мотанки. Ще з-під її вправних і вмілих рук виходять прекрасні обереги — птахи щастя та коники-переможці. У Тернопіль вона приїхала в березні. Пані Лілія розповідає, що два тижні намагалася жити в рідному місті під обстрілами й вибухами. Проте згодом з батьками, чоловіком, донькою та зятем, а також двома собаками й котом зібралася в далеку дорогу.

За кордон не хотіли виїжджати. Тернопіль обрали для подальшого проживання, бо знайшли тут помешкання. Лілин чоловік Руслан дуже гарно шиє, тож вирішили своє вміння активно застосувати у волонтерському русі. Їх радо прийняли в Тернопільській українській гімназії ім. Івана Франка, де надали приміщення та необхідне обладнання.

І нині Лілія та Руслан разом з тутешніми педагогами виготовляють кікімори (маскувальні костюми), нашоломники, військові бахіли та інше. Пані Лілія каже, що намагаються допомагати фахово, якісно, а це означає, що виїжджали навіть на військові полігони випробовувати власні вироби.

Лілія Коробко розповідає, що дуже любить майструвати. Не останню роль у цьому відіграла її бабуся Марія Марченко. Вона прищепила внучці любов до рукоділля, давши в руки гачок для плетіння, ще коли Ліля була дитиною. «Вона дуже вміло мене заохочувала, що вже шестирічною у мене все добре виходило із плетінням», — ділиться спогадами умілиця. Одначе ляльки-мотанки, коники-переможці, пташки щастя взялася творити лише під час великої війни: душа прагнула чогось творчого, цікавого.

Виготовляючи речі для тих, хто боронить нині від ординців українську землю, хочеться їм подарувати ще невеличкі сувеніри. Почала брати інтернет-уроки в майстринь. І коли в кишені маскувальних халатів стала класти ляльки-мотанки, а згодом отримувати схвальні відгуки та світлини від воїнів з передової, забило джерело натхнення. І серед її рукотворів з’явилися птахи щастя та коники-переможці, адже це давні українські обереги, наш спадок, який хіба удосконалюють.

«Промінь сонця» організує в Тернополі майстерки з виготовлення розмаїтих виробів. Днями тут Лілія Коробко навчала премудростей виготовлення оберега «коник-переможець». Він став одним з витворів рук умільців у проєкті «Бандеролька Перемоги». Такі коники пані Лілія виготовляє з мішковини, оздоблює вишивкою, китицями, дзвіночками. І старається дотримуватися давніх звичаїв. Коник має бути завбільшки з долоню майстрині, а птаха щастя треба неодмінно зробити впродовж однієї доби. Птах має висіти завжди дзьобом догори, тобто дивитися в небо.

Лілія Коробко розповідає, що колись дівчата, роблячи такі обереги, в’язали вузлики і з кожним з них загадували бажання чи побажання тому, кому готували цей витвір. І тепер вона разом з іншими майстринями, волонтерами теж дотримується таких, як каже, неписаних законів наших предків. Коли створюють обереги чи виготовляють кікімори, інші речі, то хтось молиться, хтось перебирає вервечку, і разом співають «Наша Україна переможе».

Тим часом майстерка з виготовлення коника-переможця у «Промені сонця» виокремила ще один напрям діяльності — арттерапію, який годиться і для дітей, і для дорослих. І почала його вести тут психолог Тетяна Білінська. За допомогою творчості, зауважує пані Тетяна, можна подолати психологічні травми, пережити внутрішні конфлікти, тривогу, страхи, що турбують.

Отже, «Бандеролька Перемоги» ще буде наповнена не лише цікавими чудовими рукотворами народних умільців, вона як проєкт стає поштовхом до нових ініціатив, заходів. І все це заради допомоги українським воїнам, нашої спільної Перемоги над кацапською ордою.