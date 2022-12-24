Підсумки перших дев’яти місяців 2022 року вказують, що банківська система України припинила зростання і негативними показниками відреагувала на продовження війни росії проти України. За перші дев’ять місяців 2022 року якість кредитних портфелів банків погіршувалась, але поки що підбивати підсумки збитків банківської системи від війни зарано. Тож агентство очікує продовження погіршення ситуації з якістю кредитних портфелів, але з оптимізмом дивиться в майбутнє і вважає, що банківська система України завдяки державним банкам та банкам з іноземним капіталом упевнено пройде кризу, спричинену війною. Держава та закордонні акціонери мають підкріпити банки капіталом у разі такої потреби.

Лідери рейтингу

Як і минулого разу, трійку лідерів у рейтингу надійності банківських депозитів очолив Кредобанк. За даними НБУ, дев’ять місяців 2022 року Кредобанк завершив із прибутком 68,45 млн грн. Чистий процентний дохід банку досяг 1,547 млрд грн, а чистий комісійний дохід — 354 млн грн. Станом на 01.10.2022 року банк сформував дуже добрий запас із нормативу регулятивного капіталу (Н2): з нормативом не менш як 10% банк підтримував значення нормативу на рівні 18,65%. Кредобанк підтримував значний запас ліквідності. За дев’ять місяців 2022 року і в подальші місяці Кредобанк зберіг великий запас достатності капіталу і ліквідності. Його діяльність залишалася прибутковою.

За підсумками дев’яти місяців 2022 року другу сходинку рейтингу зайняв «Райффайзен Банк». За дев’ять місяців 2022 року він отримав чистий процентний дохід у сумі 8,764 млрд грн та прибуток 2,395 млрд грн. Станом на 01.10.2022 року частка NPL у його кредитному портфелі становила всього 10,9%, що значно менше за середньоринковий показник NPL у кредитному портфелі вітчизняних банків.

У трійку лідерів рейтингу увійшов «Креді Агріколь Банк». Він мав наднизький рівень проблемних кредитів у кредитному портфелі — всього 7,87% та завершив дев’ять місяців 2022 року із чистим процентним доходом 3,538 млрд грн. «Креді Агріколь Банк» теж мав досить серйозний рівень підтримки від свого акціонера, а його діяльність залишалася прибутковою.

Стабільно надійні держбанки

Як і раніше, всі чотири банки з державною часткою, які активно працюють у роздрібному бізнесі, увійшли у групу банків з надійними депозитами. Серед держбанків укотре най­успішнішим виявився ПриватБанк. Це майже постійний учасник рейтингу, він входить у ТОП-10 банків з надійними депозитами. Перші дев’ять місяців 2022 року ПриватБанк завершив із прибутком у сумі 13,828 млрд грн.

Діяльність Ощадбанку могла заслуговувати на позитивну оцінку. Частка проблемних кредитів у його кредитному портфелі на початок четвертого кварталу 2022 року становила 45,65%. Нагадаємо, що за 2019-й частка проблемних кредитів в Ощадбанку знизилася на 10,44 п.п., за 2020 рік вона скоротилася ще на 5,46 процентного пункта.

Збиткову роботу показав Укргазбанк. Станом на 01.10.2022 року частка NPL у його кредитному портфелі становила 16,73%. Банк, за даними звітності, опублікованими на сайті НБУ, завершив дев’ять місяців 2022 року із чистим процентним доходом 3,766 млрд грн та збитком 3,358 млрд грн.

Укрексімбанк завершив дев’ять місяців 2022 року із чистим процентним доходом на рівні 3,296 млрд грн та чистим комісійним доходом 0,785 млрд грн. Чистий збиток банку після оподаткування за підсумками перших дев’яти місяців 2022 року становить 7,906 млрд грн.

Загальна тенденція така, що два із чотирьох державних банків показали серйозні збитки за підсумками дев’яти місяців 2022 року. Якщо така тенденція триватиме, то Укргазбанку та Укрексімбанку буде потрібна докапіталізація від держави. Одна із причин збиткової роботи держбанків — війна.

Примітка. Оцінку банківських депозитів слід сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) про надійність банківського депозиту. Ця думка — не рекомендація до придбання банківських послуг або вкладення коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними. Диференціацію рейтингової оцінки проведено щодо середніх значень числових чинників, які брали до уваги під час оцінювання. Рівень рейтингу визначається не місцем в таблиці, а рейтинговою оцінкою. У разі розбіжності даних НБУ і даних квартального (річного) звіту банку перевагу надавали квартальним даним НБУ. Порівнюючи результати рейтингів за перший квартал та перше півріччя 2017 року, дев’ять місяців 2017 року, 2017 рік, а також за перший квартал та перше півріччя 2018 року, слід враховувати, що рейтинги розраховували за методикою, в яку вносили зміни в лютому і травні 2017 року, змінювався формат надання банками публічних даних через вебсайт НБУ. Рейтинг розраховували за актуальними даними. Однак якщо агентству ставало відомо про будь-які важливі чинники, що впливають на депозити банку до 12 грудня 2022 року включно, їх враховували під час оцінювання.

Андрій НІКІТІН,

директор Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» (Україна