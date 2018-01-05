Першим закордонним політиком, який відвідав Україну в новому році, став глава зовнішньополітичного відомства Німеччини Зіґмар Габріель. Його приїзд до Києва викликав справжній ажіотаж у журналістів не лише тому, що у ці святкові дні інформаційна стрічка не дуже багата на події. А тому, що на порядку денному відносин Києва та Берліна — питання, яке перебуває у полі зору постійної посиленої уваги. Це конфлікт на Донбасі, у врегулюванні якого Німеччина виступає одним з міжнародних посередників. Тому Зіґмар Габріель збирався разом з українським колегою Павлом Клімкіним побувати на сході України. Проте цій поїздці стали на заваді погодні умови, про що на своїй сторінці у Твіттері повідомив Павло Клімкін.

Незрозуміла логіка російської влади

Про дійсний стан речей на Донбасі німецький гість довідався під час переговорів з українським колегою. «Я докладно розповів Зіґмару, яка в нас ситуація. Вона дуже напружена. У нас немає реального припинення вогню. Тільки останніми днями було понад 60 обстрілів, більш як третина з них — із забороненої зброї. Ми втратили трьох наших бійців, 15 поранено», — повідомив Павло Клімкін під час спільної прес-конференції. За його словами, Росія продовжує тактику контрольованої ескалації на Донбасі тоді, коли «ОБСЄ не може реально контролювати те, що відбувається на окупованій території». Міністр назвав провокаційним кроком виведення російських військових зі складу СЦКК, повідомляє УНІАН.

Згадали й про рішення офіційного Вашингтона щодо надання Києву протитанкових ракетних комплексів. Павло Клімкін назвав його символічним і пообіцяв, що Україна використовуватиме цю зброю для відповіді на провокації РФ на Донбасі. «Цю зброю можна і будуть використовувати у разі провокацій з боку Росії й підтримуваних нею терористів, але, як ви розумієте, її не використовуватимуть в атакувальних діях», — заявив наш міністр.

Його німецький колега зауважив, що ФРН скептично ставиться до того, що постачання американської зброї Україні сприятиме врегулюванню ситуації на Донбасі. «Якщо чогось багато в цьому регіоні, то це зброї», — заявив Зіґмар Габріель. Проте він наголосив, що Німеччина «все-таки досить далеко від цього конфлікту і перебуває у певній безпеці. Звичайно, Україна з точки зору оборони розглядає це інакше», — визнав дипломат. Однак у Берліні занепокоєні тим, що Москва вивела зі складу СЦКК своїх офіцерів. На думку Зіґмара Габріеля, мета СЦК — встановлювати безпосередній зв’язок між Україною і Росією, щоб так уникати конфліктів або, якщо вони виникають, врегулювати їх. «Виведення російських офіцерів не дасть жодних переваг, тому наша мета має полягати в тому, щоб повернути їх до складу цієї групи», — вважає Зіґмар Габріель.

Спочатку— виведення ворожих військ

Україна дотримується позиції, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей не буде реалізовано жодних політичних кроків доти, доки Росія не виведе з цього регіону всіх своїх військ і не припинить постачання озброєння та підтримку бойовиків. «Спочатку припиняємо стріляти, відводимо зброю, даємо контролювати цей процес ОБСЄ, Росія виходить з окупованого Донбасу, потім міжнародний компонент починає перебирати на себе відповідальність за те, що там відбувається», — озвучив послідовність дій на Донбасі Павло Клімкін і наголосив, що «це наша спільна позиція». Він також заявив, що такий алгоритм нелогічний лише для Росії, яка має «абсолютно інші цілі, що полягають в експлуатації не тільки самого окупованого Донбасу, а й українських громадян». Павло Клімкін пригадав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час міністерського засідання ОБСЄ у Відні назвав миротворчу місію ООН «окупаційною адміністрацією». «Ось це вам різниця в логіці нашого сприйняття», — слушно порівняв український дипломат.

Одним з найважливіших кроків у політичному процесі врегулювання ситуації на Донбасі, як відомо, називають проведення місцевих виборів. Проте, за словами Павла Клімкіна, в реалізації цього плану Україна має спільне бачення його послідовності з Німеччиною і Францією. «Спершу потрібно політичне рішення Росії залишити Донбас. Але цього поки що немає, і це єдина причина, чому в нас нема такого простого логічного і раціонального плану, про який ми із Зіґмаром говоримо», — наголосив Павло Клімкін.

Зброя не змовкає…

Міністр закордонних справ ФРН переконаний, що миротворча місія ООН має бути озброєною та розміщуватися на всій території Донбасу. Він зауважив, що російська влада надсилає суперечливі сигнали: з одного боку, підтримуючи запровадження місії ООН на Донбасі, а з іншого — відкликаючи своїх офіцерів із СЦКК. «Має бути озброєна потужна миротворча місія ООН, яка перебуватиме на всій окупованій території, а не охоронятиме лише представників ОБСЄ і перебуватиме лише на лінії зіткнення, яка стане, так би мовити, новим кордоном в Україні», — наголосив Зіґмар Габріель. Він запевнив журналістів, що Берлін разом із французькими дипломатами й представниками інших країн, які входять до Ради Безпеки ООН, співпрацюватимуть, щоб «запровадити справжню миротворчу місію ООН на Донбасі».

Однак, за словами Зіґмара Габріеля, від Кремля необхідно вимагати встановлення стійкого режиму припинення вогню на Донбасі, а вже потім продовжувати переговори щодо подальшого врегулювання. «Добре розумію представників української влади, які говорять, як же можна продовжувати мінський процес, якщо зброя не мовчить», — визнав поважний гість. Він наголосив, що російська влада не пов’язує запровадження тривалого перемир’я із продовженням політичних процесів. «Упродовж останніх півтора року вони це відхиляли», — заявив глава МЗС ФРН і ще раз наголосив, що вимога України щодо послідовності кроків урегулювання ситуації на Донбасі цілковито правильна. «Спочатку запровадження стійкого перемир’я, відведення важкого озброєння і потім продовження політичного процесу», — вкотре повторив Зіґмар Габріель.

Він висловив сподівання, що Рада Безпеки ООН ухвалить рішення про розміщення миротворчих сил на Донбасі до проведення виборів президента Російської Федерації, які заплановано на 18 березня, на день річниці окупації Криму Росією. «Мені б хотілося, щоб забезпечення надійного перемир’я не залежало від виборів у Росії. І сподіваюся, що нам вдасться ухвалити реалістичний і належний мандат місії ООН ще до виборів у РФ», — наголосив дипломат. Зіґмар Габріель висловився за проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн «нормандської четвірки» на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбуватиметься 16—18 лютого.