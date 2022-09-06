Постачання зброї для Збройних сил України, провокації росії на Запорізькій атомній електростанції, фінансова та гуманітарна підтримка України, євроінтеграція нашої держави, відбудова України. Ці та інші важливі питання стояли на порядку денному офіційного візиту Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля до Німеччини. Під час зустрічі в Берліні з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром очільник українського уряду насамперед подякував країні-союзниці за вже надану військову, фінансову, гуманітарну підтримку, а також політичну. Денис Шмигаль наголосив на необхідності збільшення постачання важкої військової техніки союзниками.

«Реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, які передала Німеччина, добре показали себе на полі бою, і ми сподіваємося на збільшення постачання важкого озброєння. Восени очікується передача надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T.

Очікуємо, що Німеччина стане одним з лідерів у процесі розбудови протиповітряної оборони України», — цитує слова очільника українського уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Франк-Вальтер Штайнмаєр запевнив Дениса Шмигаля, що Німеччина залишається надійним союзником України та стоятиме пліч-о-пліч з нашою державою, щоб забезпечити Україні перемогу в цій війні.

Про додаткові поставки зброї для України йшлося й під час зустрічі із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

«У нас є спільне бачення необхідності нарощування постачань артилерійських систем та систем протиповітряної оборони. Насамперед збільшення постачання тих видів важкого озброєння, які Україна вже отримала або отримає найближчим часом: РСЗО MARS-2, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS-T та зенітні установки «Гепард»», — зазначив Денис Шмигаль. Він додав, що обговорив з Олафом Шольцом можливість постачання нової номенклатури, зокрема німецьких танків.

Олаф Шольц запевнив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно в питаннях військової й фінансової допомоги.

Невід’ємна частина Європи

Перебуваючи в Берліні, Денис Шмигаль нагадав, що Україна вже отримала 17,5 мільярда доларів допомоги від міжнародних партнерів і до кінця року очікує ще на 12—16 мільярдів.

«Цього тижня очікуємо на черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС обсягом 5 мільярдів євро. Вдячні Німеччині та всім країнам ЄС за фінансову допомогу. Це дає змогу нам вистояти у війні, фінансувати соціальні зобов’язання уряду, підтримувати економіку, армію та фінансову стабільність у нашій державі», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Під час зустрічі з Олафом Шольцом Денис Шмигаль подякував Німеччині за лідерство в питанні фінансової допомоги Україні з початку повномасштабної війни. Німеччина надала Україні 1,4 мільярда євро. Від ЄС Україна отримала 2,4 мільярда євро й очікує ще 8 мільярдів макрофінансової допомоги.

За словами Дениса Шмигаля, Україна розраховує на підтримку партнерів і у 2023 році.

«Дефіцит українського бюджету у 2023-му може зменшитися, але допомога союзників залишиться вкрай важливим джерелом фінансування цього дефіциту. Тому нам важливо домовитися про нову програму макрофіну з ЄС на наступний рік, а також про старт нової великої програми з МВФ», — підкреслив він.

У контексті питання євроінтеграції України він згадав про нещодавню заяву Олафа Шольца про те, що Україна має стати членом ЄС. Це важливий політичний маніфест у межах політики «цайтенвенде», або зміни епох.

«Україна тепер не посередині між ЄС та росією, а невід’ємна частина Європи та європейських інституцій. Разом ми збудуємо нову розвинену європейську Україну як частину нової сильної Європи», — підкреслив Денис Шмигаль.

Надійне партнерство

Щодо посилення співпраці в галузі енергетики Україна та Німеччина обговорюють питання організації місії ЄС та ООН на ЗАЕС, щоб домогтися її повної демілітаризації.

«Це сприятиме енергетичній безпеці та енергонезалежності Європи», — переконаний Денис Шмигаль. Він нагадав, що росія розв’язала енергетичну війну проти Європи. Тому у відповідь ЄС має якнайшвидше повністю відмовитися від енергоресурсів із країни-агресора.

«Рішення про ембарго на російське вугілля та нафту вже є, але потрібно ембарго на газ, щоб позбавити рф можливості фінансувати терористичну й геноцидну війну проти українців. Україна як надійний партнер готова збільшувати постачання своєї електроенергії, що допоможе зменшити залежність від російських енергоносіїв та сприятиме енергетичній безпеці Європи», — зауважив Денис Шмигаль.

Під час зустрічі з віцеканцлером — міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком Денис Шмигаль розповів про Енергетичну стратегію України до 2030 та 2050 року, яка передбачає перехід до атомної й зелених видів енергії.

«Німеччина може зробити вагомий внесок у розвиток відновлювальних джерел енергії в Україні зокрема через механізм державно-приватного партнерства. Спільні проєкти з німецьким бізнесом у межах Плану відновлення України сприятимуть створенню робочих місць і дадуть хороший стимул для економічного розвитку громад і держави загалом», — написав Денис Шмигаль на своїй сторінці у телеграмі після зустрічі.

Федеральний міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце заявила, що Німеччина бачить перспективи у відновленні України через використання потенціалу громад. Вона нагадала про свій візит на деокуповані території України, під час якого була вражена мужністю українців і тим, скільки сил у цих громадах.

Свенья Шульце оголосила про надання Україні 200 мільйонів євро на програми підтримки внутрішньо переміщених осіб. Денис Шмигаль запропонував частину цієї допомоги спрямувати на гранти вимушеним переселенцям для започаткування власної справи зокрема в межах урядової програми «єРобота».