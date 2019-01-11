Після Різдва Христового Президент Петро Порошенко продовжив робочі поїздки областями, значну частину яких присвячено отриманню Україною Томоса від Вселенського патріархату. Після нетривалої його демонстрації у столичному соборі Святої Софії документ повернули до Стамбула на остаточний підпис усіма членами Священного Синоду.

А після подячного молебню у Свято-Покровському кафедральному соборі в Рівному з нагоди отримання Томоса про автокефалію та утворення Православної церкви України глава держави сказав: «Дуже символічно, що після того, як Томос про автокефалію Української православної церкви було підписано Вселенським патріархом Варфоломієм, привезений до України 7 січня, на Різдво, у Святій древній Софії була служба Божа, і десятки тисяч парафіян мали можливість побачити Томос про автокефалію. І цього дня вранці він повернувся до України, і рішенням Предстоятеля ПЦУ сьогодні він у Рівному з нами разом на молитві».

Ця молитва й ця радість не мають нічого спільного з вигаданими переслідуваннями чи тиском на тих парафіян, які захочуть залишитися в єдності з Російською православною церквою.

«Велика кількість парафій ухвалює рішення щодо приєднання до нашої церкви. Наголошую: не було і не буде ніякого тиску з боку держави, бо це парафіяни мають вирішувати, де їм більше до вподоби, — цитує УНІАН слова Петра Порошенка. — Якщо священик визнає, що українська земля є канонічною територією РПЦ, і парафіяни з цим погоджуються — це їхній вибір, якщо парафіяни молилися за незалежність, за волю України — це також їхній вибір».

Однак ні глава держави, ні більшість свідомих громадян не мають жодного сумніву, що процес переходу з колишньої Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України й далі триватиме.

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що з отриманням Томоса про автокефалію процес об’єднання українського православ’я лише розпочався.

«Київський патріархат чверть століття стукав у двері Вселенського патріархату, але вони не відчинялися, а тепер відчинилися. А чому вони відчинилися? Тому що Бог створив такі умови, в яких Вселенський патріарх не міг вчинити інакше, як вчинив, тобто надати Томос про автокефалію Православній церкві України, — констатував історичний факт патріарх. — Як ми вірили в те, що отримаємо томос у 1992 році, коли мало хто в це вірив, так само віримо, що об’єднаємо в Україні все православ’я в єдину помісну Українську православну церкву. Бог також створить умови, що всі увійдуть до складу Православної церкви України, але нам треба працювати разом із державою».

Президентові Петрові Порошенку Почесний патріарх ПЦУ під склепінням рівненського собору вручив орден Андрія Первозванного — за активну участь у процесі отримання Томоса про автокефалію Української православної церкви, повідомляє Укрінформ.

Філарет нагадав, що 15 грудня після Об’єднавчого собору було ухвалено рішення нагородити Президента, Голову Верховної Ради Андрія Парубія і ще деяких активних діячів, які брали активну участь в отриманні Томоса про автокефалію.

«Нас звинувачують у тому, що нібито держава втручається у церковні справи. Держава не втручається у церковні справи, а церква не втручається в державні. Це Божий шлях. Але для держави не байдуже, буде в Україні незалежна православна церква чи ні, — додав Філарет. — Якщо не буде в Україні незалежної церкви, то держави теж не буде, тому ми пов’язані: без української церкви не може бути Української держави, а без Української держави не може бути автокефальної церкви».

Саме тому владика не має жодних сумнівів у нашій перемозі над агресором на Донбасі: «Наша остаточна перемога — це прогнати зі сходу агресора, — Росію, — яка вбиває своїх братів-українців, з одного боку, а з другого — об’єднати все українське православ’я».

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