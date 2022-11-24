Уже кілька років в Україні впроваджують проєкт «Поліційний офіцер громади». Ця ініціатива — одне із перетворень у Національній поліції. Наголос ставлять на постійному несенні служби на території конкретної громади, своєчасному реагуванні та запобіганні правопорушенням, співпраці з місцевими органами влади. Старший лейтенант поліції Олег Кулик став першим поліційним офіцером громади на Тернопільщині. Закріплений він за територією обслуговування Трибухівської територіальної громади.

Один з восьми кандидатів

До мети бути поліціянтом Олег Кулик ішов уперто, наполегливо й упродовж кількох років. Закінчив Бучацький інститут менеджменту та аудиту. Чотири роки тому одягнув форму правоохоронця і став служити дільничним. Обслуговував саме Трибухівську громаду, до складу якої тоді входили лише два села. Нині громада об’єднує сім населених пунктів, на території яких майже 9 тисяч жителів.

Голова Трибухівської територіальної громади Олег Ковдрин каже, що, об’єднуючись у нову адміністративно-територіальну одиницю, одразу взялися за створення центру безпеки, де в одному місці вирішили зосередити амбулаторію загальної практики сімейної медицини, поліційну станцію, відділок пожежної частини, комунгосп. Нині тут ще не відкрили пожежного відділку, однак сподіваються, що вже наступного року вдасться виконати заплановане.

Поліційна станція у Трибухівцях запрацювала наприкінці листопада 2020 року. Громада потурбувалася про ремонт приміщення, облаштування його меблями, встановила систему опалення, подбала про водозабезпечення, електрику, придбала оргтехніку. Одне слово, створила всі належні умови для служби поліціянта.

Олег Кулик почав працювати тут дільничним. Згодом громада вирішила долучитися до проєкту «Поліційний офіцер громади». Згідно з ним було оголошено відбір кандидатів на цю посаду. Охочих виявилося аж восьмеро, серед яких, безперечно, й Олег Кулик. Спеціальна комісія із представників Національної поліції та громади визнала переможцем таки Олега. І на нього чекав кількамісячний спеціальний підготовчий курс, який розробили українські та міжнародні експерти із правоохоронної діяльності. За цим курсом Олег Кулик навчався у Дніпровському державному університеті внутрішніх справ.

Зізнається, що спочатку був певний острах нових змін. «Але вони стовідсотково у кращий бік», — каже впевнено вже зі свого теперішнього досвіду. Насамперед він став мобільним — Нацполіція подбала про автомашину Renault Duster, поліційну станцію забезпечено всім необхідним матеріально-технічним набором — від оргтехніки, рації й до бензопили, різних інструментів, тактичного та пошукового ліхтариків. В одному із застосунків для телефонних дзвінків та обміну повідомленнями поліційні офіцери створили групу, в якій діляться досвідом несення служби, радять, допомагають колегам розв’язувати ті чи інші проблемні завдання.

На сторожі правопорядку

За словами Олега, робота поліційного офіцера громади потребує відчуття пульсу життя у громаді, знання потреб тутешніх жителів. Здебільшого свою діяльність Олег Кулик спрямовує на різні категорії громадян: сімейних кривдників, власників зброї, родини, які опинилися у складних життєвих обставинах, осіб, що повернулися із місць позбавлення волі, внутрішньо переміщених. На початку великої війни переселенців у громаді було кілька сотень, тепер трохи менше, але порівняно чимало залишилися тут жити навіть постійно.

Окрему увагу поліційний офіцер приділяє дітям. Постійно відвідує школи, проводить з учнями профілактичні розмови на різні теми, які їх хвилюють чи з якими вони можуть зіткнутися під час освітнього процесу або вдома. У розмовах ідеться про безпеку дорожнього руху, домашнє насильство, ВІЛ-СНІД, наркоманію, булінг тощо. Звісно, наголошує хлопчикам і дівчаткам про їхні права та обов’язки.

«Щоб мати добру комунікацію, треба часто з ними спілкуватися, тоді діти більше довіряють», — розповідає Олег. Менших дітей навіть вряди-годи катає на поліційній автомашині, організовує заходи і ознайомлює школярів з поліційним матеріально-технічним забезпеченням. Каже, що учні охоче одягають бронежилет, тримають сигнальний жезл, пробують, як працює сирена, мигалки в автомашині.

Поліційний офіцер добре налагодив комунікацію зі старостами округів, сільськими активістами. А ще створив телефонні спільноти «Безпека села», в яких жителі населених пунктів навіть інкогніто цікавляться, пишуть, повідомляють про певні правопорушення.

Ось незабаром розпочнеться новорічно-різдвяний цикл народних свят. На Галичині здавна хлопці у ніч на свято Андрія робили збитки тим господарям, які мали доньок. А тут одна із громадянок у спільноті повідомила, що в неї вкрали браму, хоч вона не має доньки, тож, напевно, це скоєно з хуліганських мотивів. Олег Кулик запропонував їй сфотографувати хвіртку, яка залишилася, й розмістити знімок у групі. За 10 хвилин брама була на місці.

Із поля зору правоохоронець не випускає сімейних кривдників. На обліку в поліційного офіцера їх перебуває майже 20. Проводить з ними профілактичні заходи, відві­дує їх, спілкується із дружинами, сім’ями. Головне — не скласти протокол, а допомогти скривдженій людині.

Часто до Олега Кулика звертаються люди з такими клопотами, які, на перший погляд, не притаманні роботі поліціянта.

«Але саме в цьому й полягає моя робота, що маю долучити всі служби, які працюють у громаді, компетентних фахівців, щоб людина знайшла розв’язання своєї проблеми», — каже офіцер. Якщо ж питання виходить за межі компетенції поліційного офіцера чи громади, ділиться інформацією, куди варто звернутися.

Останнім часом тяжких злочинів на території громади не було. Трапилося кілька дрібних крадіжок, завдання легких тілесних ушкоджень. Реєстрував злочини, пов’язані з незаконним вирубуванням деревини. А із початку широкомасштабної війни у громаді значно зменшилися показники правопорушень і злочинів.

Я поцікавився в деяких людей із громади відгуками про роботу поліційного офіцера. Марія Нетреб’як, жителька села Трибухівці, узагальнила ці думки так: «Він на своєму місці, відповідальний, завжди готовий у разі необхідності прийти на допомогу». Не має нарікань на роботу правоохоронця й голова громади Олег Ковдрин. Він каже, що є намір відкрити ще й другу поліційну станцію в селі Пилява за 12 кілометрів від адміністративного центру громади. Війна перешкодила здійсненню цього плану, але очільник переконаний, що задумане із часом вдасться здійснити, бо безпека людей для громади — передусім.