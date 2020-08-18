Проводити паралелі між ситуацією у наших північних сусідів і українським Майданом не варто. Від слова «зовсім». Найголовніша відмінність полягає насамперед у тому, що білоруські протести не оформлено стратегічно, там відсутні справжні лідери. Крім втоми від тривалого правління «останнього диктатора Європи» та обурення фальсифікаціями на виборах, виступи громадськості не мають політичного навантаження, не окреслюють жодного напряму руху країни в осяжній перспективі.

Хіба що є сенс говорити про роль Росії, де будь-яку дестабілізацію на теренах колишньої радянської імперії вважають загрозою імперії нинішній, старанно плеканій у Кремлі. І за будь-яких обставин він намагатиметься використати нестабільність для подальшого поглинання Білорусі. Оскільки за обома сценаріями перебігу ситуації — з Лукашенком чи без нього — саме РФ залишиться у виграші, забезпечивши поглиблення свого геополітичного впливу на північному кордоні України.

Тим дивнішими видаються закиди на нашу адресу нинішнього очільника Білорусі, який у масовому народному протесті проти себе хибно вбачає втручання Заходу та український слід, вперто ігноруючи вуха Кремля, які стирчать за розхитуванням ситуації.

«У Мінську практично офіційно прозвучало, нібито керівництво України «наказує» провести нові вибори в Білорусі. Це не просто відверта неправда. Це свідоме нагнітання. Свідома провокативна поведінка. Для чого? Чи навіть не так: до чого тут Україна, якщо події стосуються суто Білорусі та внутрішньої недовіри? — відреагували в Офісі Президента України на безпідставні звинувачення. — Посиланням на ту чи іншу сусідню державу не можна заглушити голос багатотисячних протестів своїх співгромадян. Якщо довіри немає, — а світ бачить, що довіри й близько немає, — то цей дефіцит несправедливими звинуваченнями на адресу «керівництва іншої країни» не заповнити. Швидше можна викликати ще більшу недовіру».

Згадали в ОПУ й безвідповідальну позицію офіційного Мінська щодо звільнення «вагнерівців». «Це, до слова, вибір держави, який абсолютно точно свідчить про її внутрішні цінності…

Єдине, що хотілося б справді сказати білоруській державі: поважайте право співгромадян на життя, здоров’я та свободу. І на політичну зрілість. Від цього залежатиме не лише майбутнє Білорусі, а й майбутнє багатьох людей включно з будь-якими політиками».

А вітчизняне МЗС у відповідній заяві констатує, що офіційно оприлюднені підсумки виборів президента Республіки Білорусь не викликають довіри в білоруському суспільстві.

«Ми загалом поділяємо позицію, висловлену Європейським Союзом щодо виборів у Білорусі. Україна надзвичайно занепокоєна випадками необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців, — йдеться в документі. — Закликаємо керівництво Білорусі не допустити подальших переслідувань за політичними мотивами своїх опонентів і тих громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст продемонструвати свою позицію, а також ретельно розслідувати всі факти неправомірного застосування сили проти мирних протестувальників. Україна вважає Білорусь особливо близькою країною і готова докласти усіх зусиль, щоб допомогти їй пройти цей складний етап без ослаблення суверенітету, врегулювати кризу з дотриманням основоположних прав і свобод громадян».