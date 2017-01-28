Ось і минув перший мій рік на пенсії. Від держави я отримую невеликі гроші — трохи більше 75 доларів. Але в прифронтовому Новоайдарі більшість людей живе на значно менші кошти, тож гнівити Бога скаргами не варто. Зар плата теж останнім часом була на рівні мінімальної, тож її ледь вистачало. Отже, заощаджень, щоб на пенсії відпочивати, я так і не зібрав.

Моя родина живе в багатоповерхівці, але на початку 2016 року дружина отримала в спадок батьківську хату з напівзруйнованим сараєм та курником. Але це — ділянка землі! Поряд зі спорудами росте малина, але для хорошого врожаю потрібен регулярний полив. Зробити свердловину — це вкласти суму, яка перевищує розмір моєї пенсії. І ось тут у моєму житті з’явилася «Мерсі-Корпс». Ця міжнародна некомерційна організація надає допомогу людям, які потрапили в біду. Допомогла вона й мені зробити перший крок до гідного життя.

Під час роботи журналістом раніше частенько послуговувався таким прийомом, як «журналіст змінює професію». Треба було писати про доярок — ішов працювати доярем на ферму і згодом писав матеріали «Як я працював на фермі». До речі, свого часу отримав за цей доробок обласну журналістську премію. Ось і нині згадав про організацію, про яку колись писав і навіть рекомендував її іншим, і вирішив на власному досвіді впевнитися в її дієвості. Опинившись у досить скрутному становищі, подав заявку, пройшов тренінг, написав бізнес-план, отримав невелику суму (400 доларів) на розвиток власного господарства.

Це й слугувало поштовхом для того, щоб 2016 рік став переломним у моєму подальшому житті. Насамперед пробив свердловину і значно розширив ділянку під ягідну культуру. І вже наприкінці літа наша сім’я отримала прибуток від реалізації малини — майже 400 гривень.

Крім того, абсолютно несподівано з’явилася можливість придбати бджіл. Без роздумів уклав приблизно 5 тисяч гривень з гранту в придбання кількох вуликів та всіх необхідних інструментів (медогонки, рамки, вощини, ножі тощо). І ось результат: сім’я взимку вперше була забезпечена власним медом, а від реалізації надлишків отримав майже 3 тисячі гривень.

І ще одна суттєва подія року, що минув. За кресленнями, які знайшов в інтернеті, я збудував кролятник! До речі, типові приміщення для кролів зазвичай обходяться в кругленьку суму. Для себе цю проблему вирішив набагато простіше й дешевше, бо в сараї знайшов дошки, які залишилися після знесення старого паркана. Тепер тільки треба було самому докласти рук, що й зробив. Так із будівельних відходів змайстрував кролятник. Не витрачав кошти й на машину для перевезення сіна, зробив це за допомогою примітивного візка. На заготівлю вручну необхідного запасу корму на зиму витратив два дні.

Хочу зазначити, що кошти від «Мерсі Корпс» не забезпечували повної реалізації жодної з моїх присадибних програм — малина, бджоли, кролі. Але бажання реалізуватися величезне, коли відчуваєш, що поруч люди, які тобі щиро допомагають. Звичайно, це надихає. Не знаю, чи мав би такі результати без цієї допомоги від міжнародної організації. Коли є можливість встати на ноги, соромно не діяти.

Звичайно, якби мав мотоблок або міні-трактор, за допомогою якого можна було б косити, обробляти землю та перевозити сіно, а також продукцію городництва, проблем поменшало б. Але я не збираюся зупинятися на досягнутому!

ОФІЦІЙНО

Брайан Мілаковскі,

менеджер програм із надзвичайної допомоги

Сєверодонецького офісу міжнародної некомерційної організації Mercy Corps:

— На підконтрольній уряду території Луганської області протягом 2016 року видано 1200 грантів на розвиток власної справи серед вимушено переселених осіб, родин, які їх приймають, а також жителів прифронтових населених пунктів. Кожен грант розміром 500 доларів США.

Наша організація надає гранти 3/5 тих людей, які написали та подали бізнес-план із розвитку власної справи. Наші дослідження продемонстрували, що до 41% місцевих мешканців витрачають отримані кошти на проекти сільськогосподарського спрямування (бройлери, бджільництво, тепличне господарство, кролівництво та інше). Решта грантів — широкий спектр послуг та видів торгівлі.

Володимир МАРТИНОВ

для «Урядового кур’єра»