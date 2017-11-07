Мінекономрозвитку організувало торговельну місію, яка мала на конкретних прикладах успішних проектів співпраці переконати канадців у перспективності українського ринку. Ця місія збіглася з першим офіційним візитом Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана до Канади.

Про досягнення торговельної місії та розширення економічної співпраці між двома державами розповідає заступник глави відомства, Торговий представник України Наталія Микольська.

— Розкажіть про торговельну місію, яка нині привела вас до Країни Кленового Листя.

— До складу місії на чолі з Прем’єр-міністром увійшли представники близько 15 компаній, які представляють на ринку Канади свої товари та послуги. Візит було наповнено конкретним змістом, адже для цих компаній було організовано зустрічі з партнерами. У Торонто відбувся бізнес-форум, де представили наш інвестиційний потенціал.

— Цього року істотно зріс український експорт до Канади. Які галузі найбільше відчули це зростання?

— Торгівля України з Канадою справді зростає: наш експорт за 8 місяців зріс на 74%. Що вкрай важливо, зростають не поставки сировини, а товарів з високою доданою вартістю, зокрема: соків, машин спеціального призначення, пластикової тари й керамічної плитки. Звичайно, обсяги цього приросту поки що не вимірюються сотнями або десятками мільйонів, але вже сам факт його наявності свідчить: українські продукти займають свої ніші на канадському ринку. Наша нова продукція заходить сюди, зростає і залишається. Тож завданням у Канаді було обговорення перспективних секторів співпраці й того, яких іще конкретних кроків можуть вжити уряди, щоб торгівля й кооперація між нашими підприємствами зростала.

— Приємно чути, що українська продукція має попит. Які ще галузі отримують переваги від лібералізованої торгівлі між нашими країнами?

— До перспективних секторів, зростання в яких ми очікуємо, належать ще українські продукти харчування, переробне обладнання та запчастини до нього. Третій успішний сектор — меблі й усе, що пов’язано з деревообробкою. До перспективних секторів ми відносимо українську легку промисловість і фешн. Деякі українські дизайнери вже досягли успіху на канадському ринку, відкривши тут свої бутики.

— А як щодо галузі сучасних технологій?

— Українські інформаційно-комунікаційні технології ми також відносимо до перспективних напрямів. Зокрема, з міністром міжнародної торгівлі Франсуа-Філіпом Шампанем ми говорили про такий цікавий сектор співпраці, як відеоігри, і кооперацію українських ІТ-компаній з канадськими виробниками відеоігор для створення спільної продукції.

Ще один сектор, де ми бачимо перспективи співробітництва, — авіабудування. Тут ідеться, крім безпосередньої співпраці авіабудівних підприємств, і про обслуговування літаків, навчання пілотів, постачання запчастин для авіабудівної та космічної галузей.

— Розкажіть докладніше про зустріч із міністром торгівлі.

— Окрім згаданого, йшлося про те, що разом із торгівлею цікавою для нас формою кооперації є спільні виробництва. Ми пояснили, що Україна може стати для канадських компаній виробничим хабом на європейському континенті. Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою й Україною та ЄС відкривають шлях до виробництва в Україні товарів і послуг, постачання їх як назад до Канади, так і на територію Євросоюзу. Своєю чергою, Канада може стати для українського бізнесу північноамериканським хабом. Вже є приклади, коли українські компанії заходять на ринок Канади і за допомогою місцевих дистриб’юторів виходять зі своїми товарами на ринок усієї Північної Америки. Тому цій темі ми приділили багато уваги: яким чином ми можемо використати таку хабність і зробити так, щоб і європейський, і канадський, і український бізнес подивилися на трикутник Канада—Україна — ЄС у практичнішій площині.

— Підприємці з України досить часто навідуються до Канади, але чи плануються зворотні візити?

— Справді, з України до Канади вже здійснено кілька великих торговельних місій, тому ми очікуємо подібного візиту канадських підприємців, що працюють у перспективних галузях. Це питання також обговорено під час зустрічі з Франсуа-Філіпом Шампанем. Дуже сподіваюся, що цей візит відбудеться на початку наступного року. Можливо, ми плануватимемо і спільний захід для бізнесу саме з наголосом на відносини між Канадою, Україною та ЄС. На цей трикутник треба дивитися практичніше й дати бізнесу можливість про нього говорити.

— Зростання українського експорту до Канади — плюс, але разом із ним зростає й канадський імпорт до України. Чи не побоюєтеся ви, що це може нашкодити нашим виробникам?

— У нас немає страху, що канадський імпорт може зашкодити українському виробнику, бо Канада постачає до України товари і послуги, які ми самостійно не виготовляємо і завозили б з інших країн. Навпаки, ми зацікавлені, щоб у нас було якомога більше якісних товарів з Канади, бо вони створюють конкуренцію європейському імпорту, перешкоджаючи зростанню ціни. Україна зацікавлена в постачанні новітнього обладнання для модернізації власного виробництва. Маємо інтерес і до канадської риби й морепродуктів, якісних ліків. Важливо не закриватися від імпорту, а робити все для зростання українського експорту.

Максим НАЛИВАЙКО,

Укрінформ

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