Вони не лише вчаться майстерності, а й передають набутий на війні з російським агресором досвід нашим партнерам із НАТО

У день професійного свята українських морських піхотинців, які були, є й завжди будуть гордістю Збройних сил і нашого народу, в Маріуполі побував Президент Петро Порошенко.

Ці мужні хлопці завжди там, де найважче, вони одними з перших вступають у бій. Російські зайди неодноразово переконувалися в силі й безкомпромісності наших воїнів. Нині вони стоять на приморському напрямку, стримуючи агресивні наміри кремлівських стратегів гібридної війни на цьому рубежі.

«Варто лише заговорити про наших морських піхотинців, і перша асоціація, яка виникає, — Маріуполь. Ваша роль у захисті українського південно-східного форпосту головна і визначальна», — підкреслив Петро Порошенко.

Згадав він і свою поїздку на полігон «Широкий лан» улітку 2015 року: «Пам’ятаю суворі обличчя чоловіків, сповнені рішучості й відваги. Уже незабаром після тих навчань вони завдяки своїй мужності та стійкості спонукали всю країну запам’ятати назви таких населених пунктів, як Павлопіль, Гранітне, Водяне, Талаківка, Широкине. Це місця нашої героїчної оборони».

Яскраву звитягу воїнів у чорних беретах, здобуту в боях з російськими терористичними військами, золотими літерами закарбовано в історії Військово-Морських сил. За мужність і героїзм 372 морські піхотинці нагороджено державними нагородами, 26 — посмертно. Присутні вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

Рід військ у процесі формування

Перед командуванням ВМС і особовим складом морської піхоти постають нові завдання: подальше нарощування бойового потенціалу, вдосконалення майстерності, досягнення взаємної сумісності наших підрозділів з підрозділами країн-членів НАТО.

Порівняно з попередніми роками якість навчання особового складу морської піхоти істотно зросла, хоч формування цього роду військ ще триває. «Ми повинні й надалі активно співпрацювати з нашими іноземними партнерами, засвоювати їхній найкращий досвід, використовуючи допомогу військових інструкторів зі США, Великої Британії, інших країн Північноатлантичного альянсу», — вважає Петро Порошенко. Він не без гордості додав, що багато чого наші іноземні колеги тепер навчаються в нас — того, чого нас навчило саме життя.

Держава неодмінно нарощуватиме зусилля із забезпечення морських піхотинців новітніми й модернізованими зразками озброєння та військової техніки. «Маю приємну новину: наступного року завершимо переозброєння танкового батальйону бригади морської піхоти на танки Т-80. А ще один батальйон морської піхоти озброїмо модернізованими бойовими машинами піхоти», — цитує слова Президента департамент прес-служби АП.

Петро Порошенко спілкувався з морськими піхотинцями, передав їм обереги, які виготовили діти разом з його дружиною, оглянув озброєння й військову техніку, якою вправно володіють морські десантники.

Честь, звитяга, довіра

Найважливішою частиною свята стало вручення бойового прапора 503-му окремому батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ. З рук Верховного Головнокомандувача стяг отримав командир цієї військової частини майор Вадим Сухаревський. Підрозділ сформували цього року на базі лінійного батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти, виведеної свого часу з Криму.

«Батальйон створено під час війни з російським агресором. Його основу становлять мобілізовані патріоти і військовослужбовці з бойовим досвідом. У стислі терміни ви провели злагодження і приступили до виконання бойових завдань, насамперед оборони Маріуполя, — підкреслив урочистість моменту Петро Порошенко. — Маю за честь вручити особовому складу батальйону бойовий прапор як свідчення високої довіри керівництва держави, її вищого військового командування та всього українського народу. Вірю, що особовий склад батальйону з честю нестиме свій бойовий прапор як символ військової доблесті й слави, а саме знамено стане оберегом для кожного з вас».

Він вручив високі державні нагороди військовим бригади морської піхоти, сил спеціальних операцій та прикордонникам. Відзнаки отримали 35 бійців. Усі вони пліч-о-пліч боронять морські й сухопутні підступи до Маріуполя. «Морська охорона Держприкордонслужби та Військово-Морські сили у співпраці — єдина потужна сила, яка впевнено тримає під контролем усі підступи з моря», — наголосив Петро Порошенко.

У Маріупольському загоні морської охорони Держприкордонслужби (підрозділ — правонаступник Керченського загону) Президент узяв участь у ходових випробуваннях катера УМС-1000. Разом з вищим військовим керівництвом на борту катера він вийшов у відкрите море.

Під час випробувань морського судна було продемонстровано його можливості, про які Президента докладно поінформував командир Маріупольського загону морської охорони капітан 1 рангу Микола Сирінський.

Глава держави на власні очі побачив зразки екіпірування та озброєння особового складу підрозділів морської охорони спеціального призначення Держприкордонслужби, водолазне спорядження й техніку, яку використовують прикордонники зокрема в зоні проведення антитерористичної операції. І не лише побачив, а й переконався в надійності та ефективності цих засобів.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»