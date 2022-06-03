Рівнянка Олена Бубен однією з перших отримала допомогу від ООН у вигляді 5 кілограмів борошна вищого ґатунку. «Пиріжки, млинці, вареники. Дякую за все. Пенсія невелика, а комунпослуги звикла оплачувати вчасно, ліки теж треба купити. Борошно зайвим не буде: сьогодні ж приготую млинців для онуків».

27 травня в Рівному розпочали видавати борошно — 5 кілограмів в одні руки. Але не для всіх. Ідеться насамперед про пільгові категорії жителів громади. Це пенсіонери понад 65 років, одинокі мами, багатодітні родини, інваліди, зокрема діти та внутрішньо переміщені особи. Звісно, кожен статус має бути підтверджено відповідним документом. Адже соціальні працівники реєструють кожного, хто отримує цю поки що одноразову допомогу. Цього тижня її видають у восьми школах міста в різних мікрорайонах, а також у храмах різних конфесій до 3 червня. Тобто якщо у вашій багатодітній родині приміром 10 осіб, без проблем отримаєте мішок.

Звідки ж узялося в Рівному стільки благодійного борошна? Ще 14 квітня до нас завітала делегація Всесвітньої продовольчої програми ООН (World Food Programme, WFP) на чолі з виконавчим директором Девідом Бізлі. Гості зустрілися із внутрішньо переміщеними особами в одному з рівненських гуртожитків, із владою міста і області. Та пообіцяли підтримку щонайменше за двома напрямами: продуктами харчування та фінансами для внутрішньо переміщених осіб.

Як бачимо, вона не забарилася: 1200 тонн борошна та 400 тонн гороху, які вже надійшли на Рівненщину на попередньо підготовлені логістичні потужності, одразу ж поїхали до людей. Рівненська громада поділилася допомогою з районами області.

«Для мене важлива насамперед продовольча безпека жителів нашої громади. Тому вирішили діяти саме в такий спосіб: роздати борошно людям, які мають у ньому найгострішу потребу. І відповідно організували це разом із соціальними службами. Залучили до співпраці храми. За нашими попередніми підрахунками, благодійне борошно отримає щонайменше половина жителів громади та всі внутрішньо переміщені особи, які мають відповідну реєстрацію. Спрямували його і на медичні заклади міста для харчування пацієнтів».

«Тепер у нас щосереди у меню пацієнтів вареники, а у вівторок та суботу — оладки. Ми щиро вдячні за таку потрібну допомогу», — каже старша медсестра міської лікарні №2 Надія Юзвяк.

«Пологовий будинок отримав 600 кілограмів борошна, з якого тепер випікаємо для наших пацієнток смачні булочки. Приємно, що жителі всієї земної кулі підтримують народ України в цей надскладний час», — додає головний лікар пологового будинку Світлана Муравська.

Фінансову підтримку від ООН на Рівненщині отримують внутрішньо переміщені особи. До речі, її передбачено на придбання саме продуктів харчування та засобів гігієни. Це відбувається так. Офіційно зареєстровані ВПО отримують смс-сповіщення і через міжнародну платіжну систему Western Union їм зараховують на картку фінансову допомогу. Її обсяг — 2200 гривень на особу, але не більш ніж 6600 на сім’ю. Кошти люди отримуватимуть упродовж трьох місяців, і вони жодним чином не вплинуть на ту допомогу, яку виплачує переселенцям у межах України уряд. Бо це програма додаткової підтримки для тих, кому російський агресор не залишив шансів вижити. Натомість світ дає українцям такий шанс — не просто вижити, а вистояти для того, щоб уже незабаром почати розбудовувати рідну країну.

Загалом для Рівного передбачено 85,5 мільйона гривень фінансової підтримки від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Половина коштів уже надійшла, решта знайде адресатів упродовж чинності програми. Її, до речі, оформили понад 12 тисячам внутрішньо переміщених осіб зі сходу та півдня України. Гроші переважно залишаться в економіці міста: підтримати її в нинішній час надважливо.

Це той приклад, коли злагоджені зусилля міської та обласної влади, переговори з міжнародними партнерами дали конкретний результат.

До речі, вже місяць у приміщенні однієї зі шкіл Рівного працює соціальна їдальня. Внутрішньо переміщені особи можуть повноцінно пообідати тут лише за 2 гривні (відповідну дотацію надали з бюджету міста), рівняни чи гості — за 45 гривень. Щоб пересвідчитися, як це працює, сама там обідала. Смачно, поживно й недорого. До того ж, кухарі не втратили роботу. Одне слово, атмосфера дуже доброзичлива й щира. І той обід неодмінно повертає в дитинство: коли шкільна котлета та пиріжок здавалися найсмачнішими в цілому світі.

ДОВІДКА «УК»

Всесвітня продовольча програма ООН (World Food Programme, WFP) забезпечує базовими продуктами харчування 125 мільйонів жителів світу з найбільш вразливих категорій. Половина цих продуктів походить з України. Співпраця із програмою передбачена постановою Кабінету Міністрів №446 від 15 квітня ц.р. Мінсоцполітики уклало із програмою меморандум про взаєморозуміння. Зокрема, фінансовою підтримкою в Україні передбачено охопити близько пів мільйона осіб із зони бойових дій.