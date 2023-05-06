Забезпечити якнайшвидше надання необхідної зброї українській армії для відбиття російської агресії та визволення всіх українських земель. Саме така основна мета нещодавніх закордонних візитів Президента Володимира Зеленського. Перебуваючи в Королівстві Нідерланди, глава держави акцентував, що всі країни працюють на те, щоб посилити ЗСУ, за що Україна дуже вдячна.

У межах офіційного візиту Володимир Зеленський відвідав базу Королівських військово-повітряних сил Нідерландів, зустрівся з українськими військовими, які проходять навчання, ознайомився зі зразками озброєння, яке передають Україні, а також поспілкувався з пораненими воїнами, які перебувають на реабілітації в лікувальних закладах.

Він зазначив, що зброя із цієї бази, яка допомагає українським захисникам, берегтиме нормальне, вільне, засноване на повазі життя українців і всіх європейців.

«Усе це наближає нашу спільну перемогу. Ми розіб’ємо російське зло й захистимо нашу свободу, наш спільний європейський спосіб життя. Тут і зараз бачимо, що таке допомога і захист життя. Це найпочесніша місія — робити все, щоб життя перемогло», — цитує слова Володимира Зеленського його Офіс.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен додала, що ця база — одна з локацій, на якій Нідерланди готують військове обладнання та озброєння для України.

«Відданість ваших солдатів справді надихає. Вони борються за вільну Україну, яку зможуть передати своїм дітям. І ставки високі і для України, і для всіх, хто поділяє цінності демократії, міжнародного права й територіальної цілісності. Нідерланди й надалі допомагатимуть українському народові в його прагненні відбити російську агресію. Ми й надалі робитимемо значний внесок у зміцнення військового потенціалу України. Зараз і в майбутньому, так довго, як це буде потрібно», — заявила вона.

Прихисток і турбота

Відбулась аудієнція Президента України в короля Нідерландів Віллема-Александра. Глава Української держави висловив вдячність Його Величності за всебічну підтримку Нідерландами України в захисті свободи та незалежності, а також за особисту турботу короля та королівської родини про українців, які прибули до Нідерландів у пошуках прихистку.

«Із перших днів нападу росії ми відчуваємо, що весь нідерландський народ разом з Україною», — зазначив Володимир Зеленський.

Він високо оцінив тісне партнерство, яке Україна та Нідерланди вибудували впродовж останнього року на багатьох рівнях. А також відзначив символічність того, що аудієнція в короля Нідерландів відбулась у важливий для країни День пам’яті, коли жителі віддають шану солдатам і цивільним особам, які загинули під час Другої світової війни, а також в інших воєнних конфліктах та миротворчих місіях.

Переслідування та компенсація

Володимир Зеленський зустрівся із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Підсумком переговорів стала спільна заява України та Нідерландів.

У документі йдеться, що в Гаазі, місті миру та справедливості, лідери обох країн наголошують: не може бути жодного миру без правосуддя за порушення міжнародного права й жахливі злочини, скоєні після вторгнення росії в Україну.

«російських посадовців та інших осіб, які планували, готували, ініціювали, наказували та/або здійснювали міжнародні злочини, необхідно притягнути до відповідальності в суді. Наша мета — унеможливити безкарність за ці злочини, серед яких примусові депортації й умисні спроби знищити українську ідентичність та етнічну належність, зокрема культуру та мову.

Ми рішуче налаштовані на створення для України всеосяжної системи притягнення до відповідальності. Ця мережа відповідальності складатиметься з таких рівнів: розслідування й судове переслідування за міжнародні злочини на національному та міжнародному рівнях; створення спецтрибуналу для розслідування злочину агресії; забезпечення повної компенсації шкоди, завданої Україні й українському народу, шляхом створення міжнародного компенсаційного механізму.

Боротьба з безкарністю стосується всіх. Тому ми продовжуємо працювати, щоб усі зацікавлені міжнародні партнери приєдналися до нас у боротьбі з безкарністю в Україні та всьому світі», — зазначено в заяві.

У документі визнано, що жоден наявний міжнародний механізм не може здійснювати юрисдикцію над злочином агресії, скоєним в Україні, тому й потрібно створити спецтрибунал для судового переслідування та винесення вироку за цей злочин із залученням міжнародної спільноти. Уже 36 держав приєдналися до Основної групи зі створення спецтрибуналу щодо російського злочину агресії, мета якої — надання конкретної пропозиції, що забезпечить легітимність, надійність та ефективність такого трибуналу. Україна й Нідерланди закликають інші держави приєднатися до цих зусиль задля забезпечення правосуддя та унеможливлення безкарності.