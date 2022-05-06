Під час виступу в Європарламенті у ході дебатів, присвячених соціальним і економічним наслідкам російської війни проти України для ЄС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій проти рф. До нього увійшли персональні санкції проти російських військових та інших осіб, які скоювали воєнні злочини під час окупації Бучі й несуть відповідальність за «нелюдську облогу Маріуполя».

«Це стане потужним сигналом усім злочинцям у кремлі: ми знаємо, хто ви, притягнемо вас до відповідальності, і ви її не уникнете», — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Серед підсанкційних осіб опиниться і предстоятель російської православної церкви кіріл, якого в ЄС вважають одним з головних натхненників і прихильників російської війни проти України і який має великий вплив на путіна. У Єврокомісії уважно відстежили всі заяви та коментарі кіріла від початку російського вторгнення і зокрема його благословення російської армії на війну в Україні. Проти банків і російських пропагандистів

І дійшли висновку, що очільник російської православної церкви несе відповідальність за політику, яка становить загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Окрім того, в санкційний пакет, який запропонувала Єврокомісія, входить заборона росіянам купувати будинки та іншу нерухомість на території ЄС.

Другим важливим елементом стане відключення головного банку росії — Сбєрбанку, який становить 37% усього банківського сектору рф, від міжнародної платіжної системи SWIFT. За словами очільниці ЄК, від SWIFT відключать ще кілька російських банків, які досі вільно діяли на міжнародному фінансовому ринку. У виступі Урсула фон дер Ляєн не уточнила назви цих банків, проте із власних джерел у Єврокомісії «УК» стало відомо, що йдеться про «Московський кредитний банк» і Россельхозбанк.

«Ми вдаримо по банках, дуже важливих для фінансової системи росії та здатності путіна чинити руйнування», — пояснила вона.

Третім пунктом шостого санкційного пакета стане заборона мовлення на території Євросоюзу трьом російським державним телеканалам. Ця заборона стосуватиметься всіх форм поширення інформації: кабельним чи супутниковим телебаченням, в інтернеті або за допомогою додатків для смартфонів. Президентка Єврокомісії теж не назвала цих каналів і лише зауважила, що вони «агресивно поширюють путінську брехню та пропаганду». Проте журналістам стало відомо, що йдеться про телеканали «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24» і «Международный ТВ центр».

Складне, але необхідне рішення

Проте найважливіша складова, яка має на меті найболючіше вразити путінський режим, — введення ембарго на російську нафту, адже саме прибутки від її продажу значною мірою допомагають кремлю фінансувати війну проти України. Росія — найбільший постачальник нафти та газу в ЄС. За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, станом на 27 квітня від початку війни ЄС купив російських енергоносіїв на суму близько 44 мільярди євро.

Непрості дискусії про те, що європейські країни мають відмовитися від нафти і газу з РФ, якщо хочуть здолати російського монстра, тривали від перших днів війни. І зрештою лідери ЄС знайшли шляхи, які дають змогу припинити імпорт енергоносіїв з рф. У шостому пакеті санкцій ідеться про поступове припинення закупівель газу та нафти з росії до кінця року.

«Скажімо чітко: це буде нелегко, але ми просто зобов’язані це зробити», — відверто сказала Урсула фон дер Ляєн. За її словами, це буде повна заборона імпорту всієї російської нафти, танкерної та трубопровідної, сирої й переробленої. Президентка Єврокомісії зауважила: оскільки деякі держави ЄС дуже залежать від нафти з рф і щоб мінімізувати вплив на світові ринки, це ембарго запроваджуватимуть поступово. На сиру нафту — протягом шести місяців, а на нафтопродукти — до кінця цього року.

«Путін хотів стерти Україну з карти світу. У нього це точно не вийде. Навпаки: Україна підвелася, хоробра і об’єднана. А топить путін свою власну країну, росію», — заявила очільниця Єврокомісії.

Як очікують, саме припинення імпорту нафти з росії стане переломним моментом у реакції ЄС на війну проти України і тим рішенням, яке назавжди змінить глобальну світову політику та енергетичні ринки. Тепер ключове питання полягає в тому, чи здатні країни-члени ЄС достатньо швидко втілювати ембарго на російську нафту, щоб воно відчутно вплинуло на воєнну агресію путіна. А остаточне рішення про ухвалення санкцій прийматимуть лідери країн-членів ЄС, які мають вивчити та розглянути всі деталі шостого санкційного пакета.