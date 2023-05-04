ЄС запровадив тимчасову заборону на ввезення пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до сусідніх з нашою державою країн. Проте транзит триватиме

Європейська комісія вирішила вжити виняткових тимчасових заходів щодо імпорту чотирьох сільськогосподарських продуктів з України: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Імпорт цих товарів заборонено із 2 травня по 5 червня 2023 року. Проте транзит агропромислової продукції через ці країни до інших держав Євросоюзу або за кордони ЄС може тривати.

Однак Єврокомісія буде готова продовжити ці заходи і після 5 червня, якщо виняткова ситуація на сільськогосподарському ринку зберігатиметься. Як пояснили у Брюсселі, рішення про заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України було ухвалене з огляду на наявність серйозних проблем у логістиці, з якими зіткнулися п’ять країн-членів ЄС. Паралельно Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заборони на українську агропродукцію, повідомили в Єврокомісії.

Торік після початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну ЄС ухвалив рішення тимчасово лібералізувати весь імпорт з України до 5 червня 2023 року з можливістю продовжити цей режим ще на рік. Проте великий наплив української сільгосппродукції до прикордонних з Україною країн не був розрахований на їхні логістичні потужності, що призвело до переповнення складів, зупинення транспортних шляхів і накопичення українського збіжжя на території п’яти країн-членів ЄС. Це негативно позначилося на внутрішньому сільськогосподарському ринку цих держав.

Щоб стабілізувати ситуацію, Брюссель надасть Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині пакет фінансової допомоги на 100 мільйонів євро із сільськогосподарського фонду ЄС. Це буде вже другий транш, перший становив 56 мільйонів євро, його було надано трьом країнам: Польщі, Болгарії та Румунії.

Євросоюз планує провести розслідування ситуації на внутрішньому ринку щодо інших видів сільськогосподарської продукції з України. Єврокомісія пообіцяла вжити заходів для полегшення транзиту українських товарів транспортними лініями солідарності до інших країн Євросоюзу та за його кордони.

«Хоч ці заходи спрямовано на розв’язання проблем фермерів у сусідніх з Україною державах-членах, ЄС підтверджує свою рішучу підтримку України, щоб зберегти її спроможність експортувати зерно, яке має вирішальне значення для забезпечення світу продовольством і збереження низьких цін на нього з огляду на величезні виклики, спричинені російською агресією», — йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала угоду, стверджуючи, що «зберігає експортну спроможність України, щоб вона й надалі годувала світ, і засоби до існування фермерів європейських країн».

Проте обмеження сільськогосподарського імпорту з України спричинило обурення в інших столицях ЄС. Вони заявили, що це підриває принцип єдиного ринку блоку та порушує європейську солідарність із Києвом.

Напередодні оголошення рішення ЄК Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження імпорту сільськогосподарської продукції не лише порушує чинну Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, а й дає небезпечну надію кремлю на те, що «в нашому спільному європейському домі чиїсь помилкові рішення можуть панувати над спільними інтересами».

«Зараз, коли росія порушує свободу торгівлі, намагається заблокувати постачання аграрної продукції на світовий ринок, точно не час будь-кому слідувати за державою-злом, робити щось схоже», — сказав Володимир Зеленський. Він наголосив, що треба знайти нормальний у європейському дусі конструктивний вихід із цієї непростої ситуації. На його переконання, потрібне таке рішення, яке враховувало б інтереси всіх країн та Європи загалом.

Офіційний Київ уже висловив протест Польщі та Євросоюзу через запровадження обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції.

«Такі обмеження, хай би якими причинами їх обґрунтовували, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС і принципам й нормам єдиного ринку ЄС. Існують усі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту всієї української продукції в інші країни в межах і поза межами ЄС», — заявив речник МЗС України Олег Ніколенко. Він додав, що МЗС закликало партнерів шукати збалансоване рішення «на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності».