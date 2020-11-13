Європейська комісія уклала контракт з фармкомпаніями Pfizer та BioNTech на 300 мільйонів доз

Як повідомили «УК» у пресслужбі Єврокомісії, контракт передбачає первинну закупівлю 200 мільйонів доз від імені всіх держав-членів ЄС. Після того як вакцина покаже себе безпечною та ефективною проти COVID-19, ЄС закупить ще 100 мільйонів доз.

«Вакцина фірми Pfizer на сьогодні найбільш перспективна», — заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у відеозверненні.

На початку цього тижня представники фірми Pfizer оголосили, що проміжні підсумки випробовування вакцини засвідчили її ефективність на 90%. Цей контракт на придбання антикоронавірусної вакцини четвертий, який підписала Єврокомісія. За словами Урсули фон дер Ляєн, усі вакцини за цими контрактами перебувають на останній стадії розширених випробовувань.

«Після отримання остаточного дозволу виробництво вакцин буде оперативно налагоджене, і це наблизить нас до розв’язання проблеми пандемії», — завила очільниця Єврокомісії.

Закуплену вакцину буде розподілено між усіма державами-членами відповідно до кількості населення у них. «Державам-членам буде надано вакцину одночасно за однакових умов», — наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Єврокомісія вже розпочала роботу з урядами держав-членів з підготовки національних кампаній вакцинації. «Ми майже готові», — заявила голова Єврокомісії, додавши, що доки вакцинація не почалася, всі мають «бути розсудливими та пам’ятати про запобіжні заходи».

За інформацією директорки Європейського центру з контролю захворювань (ECDC) Андреа Аммон, перші щеплення проти COVID-19 на території ЄС можуть розпочатися в першому кварталі 2021 року. Проте вона наголосила, що ці терміни можливі «за оптимістичним сценарієм».

Андреа Аммон зауважила, що ситуація з розвитком пандемії в Європі «дуже тривожна, а всі наші показники рухаються в неправильному напрямку». Вона закликала європейців поважати усі обмеження, «хоч як це складно».

Тим часом останні опитування, проведені Всесвітнім економічним форумом у 15 різних країнах, свідчать, що у світі лише троє з чотирьох людей готові зробити щеплення проти COVID-19. Такі підсумки можуть поставити під загрозу ефективність вакцини.

«Важливо, щоб уряди працювали спільно для пропагування вакцинації та підвищення довіри населення до щеплень», — заявив голова Світового економічного форуму з охорони здоров’я Арно Бернар.

Найбільше занепокоєння у людей викликають побічні ефекти нової вакцини (34%) й те, що її клінічні випробування рухаються занадто швидко (33%). Менша частка вважає, що вакцина не буде ефективною (10%), визнає недовіру до вакцин загалом (10%) або вважає, що ризик зараження COVID-19 занадто низький (8%).

«Хоч цифри цього нового дослідження показують, що впевненість у вакцині проти COVID-19 залишається високою, кількість тих, хто з різних причини висловлює сумніви щодо щеплення, значна для того, щоб звести нанівець успішність вакцинації від коронавірусу», — заявив Арно Бернар.

До речі, нещодавно у телефонній розмові з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель Президент Володимир Зеленський висловив прохання про розширення доступу України до вакцини проти коронавірусу, яку розробляють у межах міжнародного фонду COVAX.

«Ми раді прориву, якого вдалося досягти німецькій фірмі BioNTech спільно з американською компанією Pfizer у розробленні вакцини від коронавірусу. Це дуже хороша новина. Просив би вашого сприяння у врахуванні інтересів України під час планування постачання вакцини від коронавірусу», — зазначив глава держави.