6 квітня виповнився рік із дня визволення Сумщини від рашистських військ, які завдали краю масштабних втрат. Зафіксовано понад 4940 зруйнованих або пошкоджених будівель і споруд, з-поміж яких 425 житлових багатоповерхівок, майже 2630 приватних садиб, більш як 200 закладів освіти, культури і спорту, охорони здоров’я. Однак ці цифри не остаточні, бо щодня тривають обстріли, особливо страждають прикордонні громади, в яких руйнуються будинки, магазини, лікарні, дороги, потерпають місцеві жителі.

Та пошкоджене відновлюють, бо життя триває. На річницю визволення Сумщина відновила 1679 об’єктів, зокрема 262 багатоквартирні та 978 приватних житлових будинків, 38 будівель загальної, 14 — дошкільної та сім — вищої освіти, 14 — культури і спорту, 26 — охорони здоров’я, 20 адміністративних будівель, 55 об’єктів життєзабезпечення, а також мости, мостові переходи, дороги тощо. Пріоритетними залишаються мережі тепло-, електро-, водопостачання, хоч на контролі всі об’єкти, які зазнали бодай найменших пошкоджень і створюють дискомфорт для тутешніх жителів.

Мости мають з’єднувати

Значних руйнувань в області зазнали дороги та мостові переходи. З-поміж них і міст через Сейм на автомобільній дорозі Суми — Путивль — Глухів, який підірвали російські загарбники торік 3 квітня, відступаючи під натиском ЗСУ. Відновлення цього важливого стратегічного об’єкта заплановано на нинішній рік, про що йдеться в системі Prоzоrrо. Служба автомобільних доріг у Сумській області уклала договір з ТОВ «Автомагістраль-Південь» на суму понад 560 мільйонів гривень. Передбачено, що роботи завершать до кінця наступного року.

Як повідомили в департаменті розвитку інфраструктури Сумської ОДА, відновлення об’єктів дорожньої інфраструктури розпочали ще торік, вони тривають. Введено в експлуатацію по одному мосту на автодорогах Суми — Лебедин в селі Бишкінь, Лутище — Куземин, Білка — Олексине, Соснівка — Малий Самбір, Грамине — Голубівка — Гостробури — Межиріч — Токарі, два на дорозі Кролевець — Конотоп — Ромни — Пирятин. Облаштовано тимчасову мостову переправу через Ворсклу на автодорозі Суми — Полтава в селі Климентове.

Торік у грудні дорожники відновили загалом 350 кілометрів автодоріг, виконали аварійний ремонт на ділянках завдовжки 3,9 кілометра. Ліквідовано ямковість на дорогах загального користування державного та місцевого значення. Навесні дорожні роботи активізувались і тривають у різних районах та громадах Сумщини.

Цього року на ремонт та утримання місцевих доріг у державному бюджеті передбачено 618 мільйонів гривень, з яких 100 — на капітальні і 518 мільйонів — поточні видатки. За рахунок цих коштів буде капітально відремонтовано сім об’єктів на автодорогах місцевого значення та п’ять — на вулицях комунальної власності в населених пунктах.

Ще майже 200 мільйонів дорожні будівельники освоять на ліквідації аварійних ділянок та штучних спорудах. Тож область має добрі перспективи на оновлення внутрішніх автомагістралей.

Лікарні заліковують рани

Як повідомила на недавньому засіданні колегії обласного управління охорони здоров’я заступник голови Сумської ОДА Олена Бойко, за час окупації області московитські загарбники пошкодили загалом 39 об’єктів у 26 медичних закладах, зокрема повністю зруйнували фельдшерсько-акушерський пункт, дві амбулаторії, серйозних руйнувань зазнали шість адмінбудівель.

Складна ситуація в Білопіллі, де торік наприкінці осені міська лікарня потрапила під обстріл ворожої артилерії. Як повідомив головний лікар закладу Юрій Мартиненко, на допомогу медикам прийшли благодійники, спонсори, добровільні помічники, завдяки яким встановлено нові вікна, придбано сучасне обладнання й устаткування, наведено порядок в коридорах і кабінетах. І в інших медзакладах відновили роботу, надають людям допомогу. Повністю відбудовано десять і частково — 16 об’єктів, які вже функціонують.

Відновлюється Тростянець і Охтирка

Центр залізничників і кондитерів, як називають Тростянець, під час рашистського нашестя зазнав значних і болючих руйнувань. За 31 добу окупації ворог вщент знищив інфраструктуру центральної частини, зруйнував житлові будинки. Недавнім рішенням Кабінету Міністрів України визначено шість населених пунктів на Київщині, Херсонщині, Харківщині, Чернігівщині та Сумщині, які буде відбудовано у межах експериментального проєкту з комплексного відновлення. З-поміж них і Тростянець. Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, всі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань, і тепер з них починається відбудова за принципом «краще, ніж було».

Громада активно вишукує можливості для відновлення. За словами Тростянецького міського голови Юрія Бови, столична архітектурна компанія вже розробила проєкт реконструкції площі. Тут буде інтегрований вокзал з пероном і зупинками під навісами, який прийматиме автобуси й потяги, зручний під’їзд для приватних автомобілів і таксі. Майбутній простір стане зручним, тут не буде жодної сходинки. Вокзал і площа створюватимуть єдиний простір зі сквером і торговими павільйонами й кафе.

Інші проєктанти запропонували варіанти кількох локацій громади. Замість зруйнованого багатоквартирного будинку планують звести житловий корпус із сучасними три- і чотириповерхівками, повноцінною інфраструктурою, парковою зоною тощо. В урочищі Нескучне з’явиться понтонна конструкція для відпочинку на озерах, кафе, човнярська станція, велосипедні та пішохідні доріжки по периметру дендропарку. У селі Боголюбове планують звести сучасний навчальний центр інноваційних технологій, науково-просвітницьку станцію, музей, кінні стайні, етнічне поселення, які стануть місцем проведення різних заходів.

Уже є попередня домовленість керівництва Тростянця з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України стосовно ремонтних робіт коштом державного бюджету. Але для цього потрібно врегулювати певні питання з тим майном, яке перебуває у приватній власності.

У місті-герої Охтирка цими днями Urban Reform та Центр розвитку вуличних культур ініціювали проєкт «Охтирка: Урбан Візія». Попередньо заслухали пропозиції всіх охочих щодо мобільності, природи, культури, публічних просторів, забудови, які неодмінно буде ураховано. Зусиллями полтавської ГО «Еммаус» та благодійного фонду AVSI (Італія) замінено вікна у спортивній залі та майстерні охтирської школи №2. Для цього залучено 7,5 тисячі євро.

Спільними зусиллями Сумщина поступово повертається до звичної щоденної роботи, хоч обстріли з російської території не припиняються. Обласна і місцеві влади активізують співпрацю з міжнародними фінансовими донорами, організаціями, щоб на місцях руйнацій відновлювалося життя.