Міністри закордонних справ та оборони України висловили вдячність європейським колегам за всю надану нам військову та іншу підтримку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв онлайн-участь у зустрічі міністрів закордонних справ та оборони держав-членів ЄС разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Глава МЗС поінформував європейських колег про критичні потреби нашої держави для протидії російській агресії та зміни ситуації на полі бою на користь України. Він нагадав заклик Президента Володимира Зеленського до негайних дій, а не дискусій заради підтримки нашої держави.

«Ми здатні запобігти гіршим сценаріям, якщо діятимемо разом і без страху. Потрібні вже сьогодні конкретні та сміливі рішення щодо якнайшвидшого надання Україні додаткових систем Patriot та SAMP/T, ракет до них, артилерії й боєприпасів, іншої зброї та обладнання. Зараз, коли ви зібралися за одним столом, час діяти, а не дискутувати», — наголосив міністр.

Міністри закордонних справ та оборони України висловили вдячність європейським колегам за всю надану Україні військову та іншу підтримку з початку російського повномасштабного вторгнення.

«Ми всі схвалюємо рішення Палати представників Конгресу США про надання великого пакета підтримки для України. Але ми в Європі не можемо й не маємо розслаблятися. По-перше, оборона Європи — це насамперед справа нас, європейців. По-друге, за пів року дискусій у США Європа продемонструвала справжнє лідерство і здатність діяти. Я вдячний вам за це. Мусимо запам’ятати це відчуття та продовжити такий рух Європи вперед», — заявив Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна здатна зупинити російську агресію на своїй землі й запобігти її розповзанню на інші країни, на чому неодноразово наголошував Президент України Володимир Зеленський.

«Сила зупиняє росію. Обережність лише провокує її. Не навпаки. Єдиний спосіб не дати путіну запалити більшу війну в Європі — завдати болісних втрат російським окупаційним військам на території України. Лише завдавши путіну поразки на нашій території, можна змусити його відмовитися від агресивних планів щодо Молдови, Польщі, країн Балтії, Фінляндії та інших європейських країн», — зазначив глава МЗС.

Окремою темою розмови став захист енергетичної системи України від російського терору та зміцнення стійкості нашої держави, захисту міст і громад, посилення українських воїнів, повідомляє МЗС.

Джерело: Міністерство закордонних справ, Міноборони