Прем’єр-міністр у переддень Різдва означив кроки з реалізації урядової підтримки громадян та бізнесу

На початку чергового засідання уряду Денис Шмигаль привітав кожного українця та українку, подякував нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми можемо відзначати Різдво зі щирою вірою в нашу перемогу. «Це свято символізує перемогу світла над темрявою, перемогу добра над злом. Це свято, що дарує віру та силу для боротьби за правду і справедливість», — зазначив він.

За словами Прем’єра, різдвяні свята завжди є часом турботи та солідарності. Подбати про людей, особливо тих, які перебувають у складних обставинах, — наш обов’язок. Тому саме зараз з ініціативи Президента Володимира Зеленського уряд реалізує пакет програм «Зимової підтримки» для кожної української родини.

Так, 10,3 млн українців подали заявки на одноразову допомогу обсягом тисяча гривень за програмою «Зимова єПідтримка». Понад 5 млн вже отримали цю допомогу від держави. Важлива допомога для українських родин і водночас для українського бізнесу.

Цього місяця також розпочалися виплати за програмою «Тепла зима». Держава спрямувала на її реалізацію 3,8 млрд грн. Тож майже 600 тис. українців отримають додатково по 6,5 тис. грн. Це діти з родин переселенців, сім’ї, де є люди з інвалідністю, діти з малозабезпечених родин.

За словами глави уряду, спостерігається величезний попит на нову програму «єКнига», яка також частина «Зимової підтримки». Зареєструвалося понад 30 тис. 18-річних українців. Усі вони отримають від держави по 908 грн на купівлю українських книжок. Понад 15 мереж книжкових крамниць стали партнерами програми. Це сприятиме книговидавництву та поширенню культури читання серед молоді.

Одночасно держава реалізує ще важливі програми для бізнесу. Понад 22 тис. мікрогрантів видала держава громадянам для започаткування власної справи. Це потенційно згенерує майже 42 тисячі нових робочих місць.

Майже 1,2 млрд грн грантів видано аграріям на тепличне господарство та садівництво.

Уряд підтримує український бізнес у межах оновленої комплексної програми «Зроблено в Україні».

Окрема увага до ветеранського бізнесу. Уже 1100 ветеранів та їхніх рідних отримали понад 500 млн грн грантових коштів для започаткування та розвитку бізнесу.

Як наголосив Денис Шмигаль, сьогодні уряд ухвалює постанову, яка робить ветеранські гранти ще більш доступними: «Даємо захисникам можливість обирати строки реалізації проєкту: три, п’ять або сім років».

Підприємці, які протягом визначеного строку виплатять податки на суму гранта, за бажанням додатково отримають ще одну грантову виплату.

Додатково уряд покращує надання психологічної допомоги ветеранам. Розширюється склад мультидисциплінарних медичних команд, а також підвищується граничний обсяг коштів, які держава відшкодовує недержавним закладам, що лікують ветеранів.

«Ще одна важлива сфера нашої уваги — залучення фінансового ресурсу. 2024 рік завершуємо в умовах фінансової стійкості. За рахунок податків, зборів, внутрішніх позик у повному обсязі фінансуємо наші Сили оборони. Завдяки партнерам покриваємо цивільні видатки», — зазначив глава уряду.

Понад 16 млрд євро отримано від ЄС за програмою Ukraine Facility. Майже 5,4 млрд доларів — за програмою співпраці з МВФ. Пройдено вже шостий перегляд програми, і днями Україні перерахували новий фінансовий транш. Вагома підтримка США, Світового банку, Японії, Канади та інших партнерів. Лише пряма бюджетна підтримка за цей рік становитиме приблизно 41 млрд доларів.

«Вдячні всім друзям України за солідарність. Це дає нам змогу в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання», — наголосив Денис Шмигаль.

Так, за 11 місяців 2024 року понад 510 млрд грн з державного бюджету було спрямовано на соціальне забезпечення, 140 млрд грн — на програму державних медичних гарантій, 163 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам. За словами Прем’єр-міністра, уряд чітко розуміє, звідки братимемо кошти наступного року. Очікуємо залучити понад 38 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків, а також отримати кошти від заморожених російських активів.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ