У задоволенні соціальних потреб військових велику роль відведено органам місцевої влади. Чи завжди вони виявляються на висоті? Наш кореспондент поцікавився цим у чиновників обласного рівня різних відомств на Черкащині.

Бракує повноважень?

Чи не найголовнішим для вчорашніх та сьогоднішніх воїнів, які захищають Україну від агресора, залишається питання відведення земельних ділянок. Подекуди його вирішують занадто довго, часом незадовільно.

Щоб навести лад із землями державної власності для бійців, варто віддати повноваження щодо розпорядження землями місцевим адміністраціям або радам, вважає перший заступник голови ОДА Віталій Коваль. Саме з такою ініціативою до Кабінету Міністрів України офіційно звернулась обласна держадміністрація. Питання поки що у процесі розгляду.

Нині в області функціонує 38 спілок та організацій атовців, які, на переконання керівника Координаційної ради учасників АТО Олександра Тихонова, цілком самодостатні та мають змогу вирішувати питання безпосередньо з керівництвом районів і міст. Хоч вони не завжди сприяють активістам та підтримують їх. Для пильнішого контролю за ситуацією на місцях доцільно, на думку Олександра Тихонова, створити робочу групу, до складу якої увійшли б представники керівництва області, головного управління Держгеокадастру, спілок, громадських організацій атовців.

За інформацією керівника головного управління Держгеокадастру в області Ольги Залоги, для бійців АТО зарезервовано 338 земельних масивів загальною площею майже 2,5 тисячі гектарів, з яких для ведення особистого селянського господарства — 2,3 тисячі. Існує й резерв. На сайті управління оприлюднили інформацію, де в регіоні є земля.

Бажання одержати земельні наділи виявили майже 8 тисяч атовців, надано понад 5,6 тисячі дозволів на земельні ділянки загальною площею 9,3 тисячі гектарів. Майже 2,3 тисячі дозволів уже затверджено.

Часом документи повертають заявникам через недодержання технічних вимог до оформлення. Однак це зовсім не означає, що у відведенні землі відмовлено. З різними питаннями, що виникають під час розгляду земельних питань, посадовці закликають звертатися до керівників управлінь Держгеокадастру, які нададуть відповідну консультацію.

Облдержадміністрація доручила головам районних держадміністрацій разом зі спеціалістами місцевих управлінь Держгеокадастру, керівниками спілок атовців, фермерами вирішити всі проблемні питання та поінформувати бійців про наявність вільних наділів, причини повернення документів та перспективи одержання ділянок.

Реабілітація проходить успішно

Ще одна життєво важлива проблема — забезпечення медичної реабілітації бійців. Торік понад тисяча з них пройшла реабілітацію в обласному госпіталі. Майже 6 тисяч перебувають під наглядом лікувально-профілактичних установ області. Серед них учасники бойових дій та інваліди війни. Як розповів заступник начальника управління охорони здоров’я обласної адміністрації Олег Найдан, торік понад 90% учасників АТО пройшли профілактичні медогляди. За результатами диспансеризації бійцям оформлюють довідки для одержання санаторних путівок, а ще визначають потребу в медичній, фізичній та психологічній допомозі. На базі лікувальних установ Черкащини для стаціонарного лікування бійців розгорнуто 702 спеціалізованих ліжка.

Торік у лікувальних закладах зареєстрували майже 4 тисячі звернень учасників АТО по медичну допомогу, у стаціонарі пролікували 1,7 тисячі осіб, зауважив Олег Найдан. Тим часом Центр реабілітації учасників АТО, що діє на базі обласного госпіталю, протягом минулого року прийняв на медичну реабілітацію 1052 бійців. Також за потреби фахову психологічну допомогу атовцям надають з півсотні спеціалістів психологічної служби медичних установ Черкащини.

Олег Володимирович наголосив, що фінансування видатків на медичне забезпечення для пільгових категорій населення здійснюють у межах коштів, передбачених установам охорони здоров’я на відповідний бюджетний період, — без виокремлення видів пільгових категорій. Так, сума фінансування пільгового забезпечення ветеранів війни та учасників АТО ліками торік становила 1 мільйон 378 тисяч гривень. Для порівняння: у 2015-му вона сягала трохи більш як 800 тисяч гривень.

На умовах співфінансування

Не менш важлива проблема — забезпечення атовців упорядкованим житлом. Цьогоріч на реалізацію обласної програми із забезпечення учасників АТО та членів їхніх сімей житлом з обласного бюджету передбачено 970 тисяч гривень. Про це повідомив директор обласного центру допомоги учасникам АТО Олександр Тимошенко.

Програму спрямовано на поступове соціально ефективне забезпечення житлом зазначеної категорії населення та здійснюється за пільговим житловим кредитуванням з відсотковою ставкою 3% за рахунок коштів обласного бюджету на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Олександр Іванович зазначив, що райони поступово долучаються до розв’язання житлової проблеми, утім, не скрізь поспішають затверджувати й виконувати аналогічні програми.

Насамкінець. У цій кореспонденції ми торкнулися лише деяких злободенних питань. Насправді їх набагато більше. Тут і працевлаштування, й передбачені законом грошові виплати, й право на підприємницьку діяльність, і пенсійне забезпечення, й багато інших. Та й не вкладеш усього різноманіття потреб наших захисників у жорсткі рамки закону. Очевидно, одержуючи звернення таких людей, чиновникам і діяти слід відповідно, глибоко вникаючи у зміст того чи іншого прохання чи листа. Як сказав один демобілізований боєць, якщо місцева влада захоче допомогти — обов’язково допоможе, навіть коли це не вкладається у певний параграф інструкції чи регламент.