На Заході сподіваються, що договір про розблокування українських портів працюватиме до листопада, проте погоджуються, що путіну довіряти не можна. Про це пише Politico

На Заході сподіваються, що договір про розблокування українських портів працюватиме до листопада, проте погоджуються, що путіну довіряти не можна. Про це пише Politico

Корабель Razoni під прапором Сьєрра-Леоне із 26 тисячами тонн кукурудзи на борту, пункт призначення якого — ліванський порт «Тріполі», вийшов із порту Одеси в понеділок. Це перший корабель, який розблокував експорт українського зерна в межах тристоронньої чорноморської угоди, підписаної у Стамбулі. Razoni рухається коридором, безпеку якого підтвердили партнери-гаранти України ООН і Туреччина.

На Заході сподіваються, що успіх угоди про розблокування українських портів і експорту зерна стане тестом для майбутніх мирних переговорів між Україною та росією. Про це пише видання Politico.

«Угода, яку Київ і москва уклали за посередництва ООН і Туреччини, має важливе значення для України як великого експортера продовольства і всього світу, особливо країн, що залежать від імпорту продовольства і стикаються з його дефіцитом», — пише видання. росіяни пообіцяли не атакувати кораблі із зерном, але багато хто, зокрема представники української влади, побоюються, що президент росії путін не дотримається цих зобов’язань.

Бонуси для Туреччини і вигода для росії

Перший корабель з українським зерном — важливий крок, оскільки він показує, що дипломатія може працювати посередником між воюючими країнами, принаймні на даний момент. У понеділок в ООН заявили, що Всесвітня продовольча програма зафрахтує судно з вантажем пшениці у межах досягнутої угоди. Посередництво в питанні розблокування українських портів стало серйозним випробуванням для ООН та її здатності втрутитися, щоб пом’якшити наслідки міжнародного конфлікту. Переговори про розблокування експорту українського зерна зробили Туреччину впливовим міжнародним посередником. Оскільки координаційний центр, який контролюватиме переміщення суден і братиме участь в інспекційній групі, що перевірятиме судна під час проходження через турецьку протоку, відкрили у Стамбулі.

Поки що головне питання — чи росія дотримуватиметься угоди. Однозначної відповіді на це немає. Адже в новітній історії росія неодноразово зневажала та порушувала міжнародні угоди — зрештою, вторглася в Україну. Тож чому москва зацікавлена в угоді про експорт зерна із країною, на яку напала?

Ця угода дає москві значні важелі впливу на Україну, яка потребує доступу до Чорного моря, щоб продовжувати експорт зернових, пише видання. В обмін на підписання зернової угоди росія отримала обіцянки, що ООН «сприятиме безперешкодному експорту на світові ринки російських продовольства та добрив».

Це означає, що санкції не можуть перешкоджати експорту будь-яких продуктів харчування чи добрив з росії. Хоч західні санкції не стосуються російського експорту продовольства або добрив, російські чиновники кажуть, що інші бар’єри, зокрема високі страхові ставки, брак доступу до міжнародних платіжних систем і західних морських портів опосередковано дуже шкодять цьому експорту. Крім того, москва може використовувати зернову угоду як інструмент пропаганди, щоб представляти себе як гаранта продовольчої безпеки африканських країн.

Проте росія вже показала свою надійність як учасника зернової угоди. Лише через день після її підписання російська армія завдала бомбових ударів по інфраструктурі одеського порту. А в неділю внаслідок прицільного ракетного удару по Миколаєву загинув український підприємець, власник аграрного гіганта «Нібулон» Олексій Вадатурський.

Продовольча криза зростатиме

Чи врегулює розблокування українських портів світову продовольчу кризу? Видання вважає, що ні, проте експорт зернових з України може поліпшити ситуацію. «Голод у світі зростає загрозливими темпами, і війна в Україні лише погіршить ситуацію», — прогнозує Politico.

Постачання 26 тисяч тонн кукурудзи — крапля в морі з точки зору того, що можна експортувати за наступні чотири місяці. Нині на складах України перебуває 20 мільйонів тонн зерна, і очікують, що цьогорічний урожай принесе ще 60 мільйонів тонн. І якщо угода діятиме, то з порту Одеси щомісяця можна буде відправляти 4—5 мільйонів тонн зерна. У листопаді сторони повинні будуть ухвалити рішення, продовжувати угоду або припинити її чинність.

Відновлення експорту зерна могло б дати Україні певну кількість вкрай необхідних коштів. За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, якщо Київ успішно продасть 20 мільйонів тонн зерна, то отримає «щонайменше мільярд доларів валютної виручки». А вивільнення зернових сховищ зменшить тиск на українських фермерів, яким важко знайти місце для зберігання нового врожаю.

Проте серйозні підстави для стурбованості залишаються. Президент України Володимир Зеленський уже застеріг, що врожай цього року може бути удвічі меншим через вторгнення Росії. Агентство ООН з розвитку сільського господарства зазначає, що війна в Україні — лише один із чинників глобальних голоду і бідності. Інші чинники, зокрема пандемію, довгострокову недостатність інвестицій у бідні сільські райони та екстремальні погодні умови усунути чи пом’якшити значно складніше.