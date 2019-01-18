Дитина, щойно прийшовши в цей світ, одним дотиком крихітних пальчиків і навіть ще не сфокусованим поглядом умить перетворює батьків на найщасливіших людей у всесвіті. Тож і вони ладні прихилити малюкові небо, аби він виріс щасливим. Неодмінні складові цього — здоров’я та розвиток особистості.

Звісно, в перший рік для дитини найважливіше здоров’я. І йдеться не лише про фізичне, а й психологічне. Недосипання матері неодмінно позначається на дитині. Маля відчуває знервованість і стає збудженим, дратівливим. На тата, коли мама перебуває в декреті, повністю лягає фінансове забезпечення сім’ї. Тому він фізично не здатний постійно заміняти маму, даючи їй змогу відпочити принаймні вночі. Отут на допомогу може прийти бабуся, якщо, по-перше, живе поряд, а по-друге, якщо на пенсії. Адже тішити внука до ранку, а потім ще йти на роботу важко.

Пропозицій чимало

Перші півроку життя мій первісток був настільки неспокійним, що вночі доводилося вахтовим методом колисати крикуна. Задіяні були всі: і я, і чоловік, і моя мама. Думка про нічну няню не спадала мені — я з тих божевільних мамць, які можуть довірити немовлят лише рідним людям.

Але нині менш божевільні можуть без проблем знайти собі помічницю на ніч тощо. І не тільки для немовляти, а й для дошкільняти і школярика. Звісно, якщо гаманець дає змогу. У приватних оголошеннях в інтернеті погодинна оплата няні починається із 30—50 гривень за годину. Агентства з добору персоналу правлять 70—100 гривень. І у приватних оголошеннях, і на сайтах агентств можна знайти безліч пропозицій. Хтось практикує погодинний догляд, хтось може працювати з ранку до вечора в будні, хтось пропонує послуги на вихідні тощо — варіантів багато.

Є досвідчені няні, які працювали і в садочках, і в сім’ях. Є няні-початківці, які не мають великого досвіду, але пропонують різні методи розумового розвитку дитини. Серед них чимало вчорашніх випускників гуманітарних вишів. Ось оголошення однієї з кандидаток: «За фахом педагог молодших класів, психолог. Репетитор з української мови й літератури, підготовка до школи, репетитор початкових класів. Можу забирати дитину з садочка/школи, відводити на гуртки, секції, допомагати виконувати домашні завдання, гуляти на свіжому повітрі тощо. Пунктуальна, ввічлива, вихована, відповідальна, дуже люблю діток і спілкування з ними».

Старші кандидатки не відстають: «Я фахівець із раннього розвитку, дитячий психолог. Досвід роботи — 20 років. Маю рекомендації віп-родин. Можу бути корисною в навчанні, вихованні, дозвіллі дитини. Шкідливих звичок не маю. Дуже люблю діток».

Від пропозицій розбігаються очі. Є й повідомлення тих, хто хоче скористатися послугами няні. Звісно, свідома мати не поспішатиме віддавати дитину в руки першій-ліпшій няні. Тож як виловити в морі пропозицій ту, що підходить саме тобі?

Мамам на замітку

Очевидно, найкращий і найлегший варіант — найняти перевірену няню, яку рекомендують знайомі. Але, по-перше, не всі мають таких знайомих, а по-друге, перевірених нянь на всіх не вистачить. Співзасновниця «Сервіс Кофе-Няня» Ольга Щербина розповіла, з чого починати, щоб знайти оптимальний варіант. Вона зауважує, що немає формату добра няня, є формат твоя і не твоя.

«Багато мам шукають нянь в інтернеті, соціальних мережах. Я б рекомендувала перед тим звернутися по консультацію в сервіс, подібний до нашого, щоб зорієнтуватися в нюансах. Мама насамперед має визначитися, які функції готова делегувати няні: купувати й готувати їжу для дитини, годувати, дотримуватися режиму, активно розвивати, прибирати ігрове місце, адаптувати дитину в соціумі, відвідувати педіатра, гуртки, гуляти тощо. Саме від функціоналу няні залежить, скільки коштуватимуть її послуги. Усе за малу ціну ніхто не робитиме. За вартістю погодинні послуги відрізняються від послуг за так званим вахтовим методом, коли няня визначену кількість днів живе із сім’єю, має власну чи спільну з дитиною кімнату. Спільний сон няні й дитини практикують часто. Є виключно нічна няня, якщо дитина неспокійна. Є стандартний десятигодинний робочий день няні з ранку до вечора, крім вихідних, хоч існують різні домовленості», — каже Ольга Щербина.

Вона зазначила, що мамам буде корисно знати, за якими критеріями агентства підбирають нянь, і взяти їх до уваги. Насамперед ідеться про здоров’я фізичне та психологічне.

«Наприклад, маму має насторожити, коли в пре­д’явленій ме­дичній книж­ці всі записи зроблено одним почерком. Агентствам легше — вони на постійній основі працюють із клініками, де претендентки проходять медогляд. В агентствах уважно стежать за претендентками на первинній співбесіді. Звертають увагу на манери, розмову (чи грамотно говорить), чи не агресивно реагує на велику кількість різних питань, чи не скаржиться на колишніх роботодавців. Потім на людину чекають психологічні тести (незадоволеність власним життям позначатиметься на дитині), перевірка реакції в певних ситуаціях. Наприклад, на ляльці просять показати свої дії, якщо дитина вдавилася. Реакція на різні ситуації має бути коректною», — підкреслює Ольга Щербина.

Завжди є момент притирання. «Інколи за один день мама категорично заявляє, що няня не підходить або підходить ідеально. Не треба поспішати: подивіться на поведінку няні в різних ситуаціях — дім, прогулянка, громадське місце з мамою і без. А якщо дитина не сприймає людину — то це крапка. Дитина приймає няню в кілька етапів: пустощі; пустощі, що переростають в агресію; пустощі, що переростають в істерику; істерика, що переростає в образу. Коли дорослий уже відчуває до дитини образу, це означає, що дитина його зламала й авторитетною ця людина не стане», — констатує Ольга Щербина.

Якщо няня підходить, то, за словами фахівця, батьки разом з нянею мають обговорити реакцію на різні ситуації. Наприклад щодо бійки з іншими дітьми. Мама не може казати: захисти себе, татко — дай здачі, а няня — зроби так, щоб відійти від проблеми. Усі поради мають бути однаковими.

«Якщо наймаєте няню надовго, то вона має підходити і мамі, й дитині. Хоч мамі трішечки більше у плані фінансів, бо колись їй треба буде підвищувати зарплату, щоб утримати. Не слід забувати про няню і в період відпустки батьків. Здебільшого останні дають помічниці 50% зарплатні, а деякі й 100%, аби няня не знайшла іншу родину», — резюмує Ольга Щербина.

Сподіваємося, ці поради допоможуть мамам знайти відповідальних помічниць, які разом з теплотою та любов’ю допомагатимуть ростити їхніх чад.